威力彩今晚飆4.2億！「3生肖」2月財運旺翻　專家：有機會發大財

▲「3生肖」快去買威力彩，有機會中大獎。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

威力彩連槓4期後，今（2）日晚間頭獎金額將上看4.2億元，若一注獨得，將創下今（111）年次高的頭獎獎金，不少民眾都希望能趁著元宵前的機會，一舉成為億萬富翁，享受財富自由的感覺。而在進入國曆2月份之際，12生肖的運勢也重新洗牌，命裡專欄「生肖星座運勢命理玄學」就分析指出，有3生肖在這整個2月都會運勢超旺，不只財運爆棚，事業上也會有好的發展，更是有機會發大財，可要好好把握。

生肖兔

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屬兔的人2月財神進家門，橫財撲面來，日子越過越富裕。在朋友貴人的幫助下，事業會得到了好的發展，可以算得上是平步青雲。他們不僅能獲功成名就，而且財運亨通，橫財說發就發，存款直線上升，一家人享盡榮華。

生肖牛

屬牛的朋友2月有大獎大運，財運爆發，錢財堆滿山，名利雙收受人尊敬。若是打工一族的人，在這一年可以多多嘗試在上司面前表現自己，多做一些你擅長的工作，最終一定能夠引起上司的關注，會有機會平步青雲，有機會大賺一筆。

生肖羊

屬羊的人之前生活過得比較平淡，幾乎沒遇過什麼好事，甚至生活壓力不斷增加，有種越過越辛苦的感覺，不過2月運勢超強，財運會得到提升，有機會發大財、享富貴。

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