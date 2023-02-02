別躺著「劇烈運動」　立春8禁忌一次看

▲立春別躺著。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

周六就是24節氣的「立春」，清水孟國際塔羅「小孟老師」分享8大禁忌，包括不可躺著、劇烈運動、剪髮、搬家等。

1、出嫁的女子最好不要回娘家

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因為不能把婆家美好春天的運氣帶回娘家，這會影響婆家的好運氣。立春乃一年剛開始最重要的一天，因忙碌需要幫忙，且春歸娘家又一春，有要再嫁人的意思。

2、不要搬家

立春是新舊能量的交接之日，不可以搬家，以免破壞能量。且一年正剛開始，搬家就代表動盪，這樣怎麼會有安穩的日子呢。

3、不可與人吵架、爭執

這會使得立春的好運被破壞，而且會蔓延一整年，所以盡量以和為貴。

▼立春別吵架。（示意圖／記者李佳蓉攝）



4、不理髮

古時認為頭髮就如同大地的草木，在草木正要萌芽時期，若將它剪去，則會影響生長，所以不該在立春萌芽之日，剪斷它的生機。

5、不看病

古時候覺得立春是個好節日，在這時若看病會觸霉頭，這樣會一整年都沒有好運氣。

6、不要躺著

在春暖之日，陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨的習慣，促進血液循環，才能保持身體的健康。

7、不可劇烈運動

立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利，緩和運動即可。

8、不要沉迷遊戲

一年之計在於春，在一年的剛開始，就只顧著玩樂，而不懂得開始為這一年打拚，這樣是沒有辦法成就大事業的。