　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣北部「一片紅」！原因曝光　鄭明典揭春雨季時機

▲▼寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降。（圖／記者周宸亘攝）

▲氣象局表示，今迎風面水氣稍多；周六、周日雨區擴大、水氣最多。（資料照／記者周宸亘攝）

記者張乃文／綜合報導

中央氣象局局長鄭明典今(2)早在貼出一張衛星影像，在中國大陸及台灣北部被一片「紅色」籠罩。對此，鄭明典說明，這是代表著「低雲」或「霧」。但也因為看起來並無明顯對流發展的特徵，因此春雨季節尚未開始。

變天了！中央氣象局預報員張承傳表示，今迎風面水氣稍多；周六、周日雨區擴大、水氣最多。氣象專家吳德榮則說，周六至周日元宵節上午鋒面前鬆散雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨的機率。而鄭明典則在臉書放上一張衛星影像圖，只見一片紅色位於中國大陸的位置。他表示，這是真實色彩衛星影像的「夜間模式」，因為有多頻道的比對，可區分液態水為主或冰晶為主的雲屬，用紅色則是強調液態水為主的雲系，因此紅色就代表著「低雲」或「霧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄭明典指出，以夜間模式的衛星影像來看，紅色代表著「低雲」或「霧」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲鄭明典指出，以夜間模式的衛星影像來看，紅色代表著「低雲」或「霧」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

不過，現在中國大陸南方大片的低雲或霧，表示乾冷的北方系統暫時退卻，南方的水氣逐漸移入。這片低雲或霧看起來並沒有明顯對流發展的特徵，還是相對穩定，所以春季的華南雲雨帶尚未形成，「春雨季節還沒開始。」鄭明典也在留言處放上一張「日間模式」的衛星影像，看起來雲頂平坦，表示對流性不明顯。

對於這周天氣變化，中央氣象局預估，今天東北季風增強影響到周六，今日中部以北、東北部清晨低溫15、16度，其他地區17、18度，北部、東北部轉涼，白天高溫18、19度，中部、花蓮21-25度，其他地區25-30度；迎風面水氣稍多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司天氣分析師李至晟則提到，下周一鋒面接近台灣北方海面，會先帶來一波降雨影響中北部，這樣的過程在下周中後期可能頻繁出現，也證明時序開始進入春天了。

ET快訊
快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准
台灣北部「一片紅」！　原因曝光
桃機塔台航警帶槍睡大覺！　飛安掉螺絲嚇死人
白歆惠消失6年「百億富太」近況曝！　曾分手暴瘦成皮包骨
女駕駛尖叫「死定了撞到人」！　行人爆頭慘死
職籃球員外遇女球迷！　模特兒妻揭「鹹濕短訊」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睽違3年！高醫體系疫後訪日「遇10年最強寒流」　暴雪中重啟交流

鄰家女孩賴奎佑　獲選為安南醫院服務最親切藥師

留任農委會主委遭諷地雷內閣　陳吉仲臉書談施政「避談蛋價」

拚今夏解封！暑假前有望「撤除指揮中心、正常生活」　李秉穎證實了

開學收心玩素養！教部挑戰高中數理王「今起報名」可抽大獎

iRent外洩14萬筆個資！公總查「防護有缺口」　2／4未改最高罰20萬　

台灣北部「一片紅」！原因曝光　鄭明典揭春雨季時機

陸方致函「恢復兩岸16直飛航點」　民航局證實：正在討論中

今10:00開搶！「日韓機票1499元起」　東京、大阪、首爾全都有

2／7起這2類人0+7鬆綁！　「有症狀才篩檢」4細節一次看

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

睽違3年！高醫體系疫後訪日「遇10年最強寒流」　暴雪中重啟交流

鄰家女孩賴奎佑　獲選為安南醫院服務最親切藥師

留任農委會主委遭諷地雷內閣　陳吉仲臉書談施政「避談蛋價」

拚今夏解封！暑假前有望「撤除指揮中心、正常生活」　李秉穎證實了

開學收心玩素養！教部挑戰高中數理王「今起報名」可抽大獎

iRent外洩14萬筆個資！公總查「防護有缺口」　2／4未改最高罰20萬　

台灣北部「一片紅」！原因曝光　鄭明典揭春雨季時機

陸方致函「恢復兩岸16直飛航點」　民航局證實：正在討論中

今10:00開搶！「日韓機票1499元起」　東京、大阪、首爾全都有

2／7起這2類人0+7鬆綁！　「有症狀才篩檢」4細節一次看

財報樂觀、買回400億美元庫藏股　META盤後股價漲近20%

睽違3年！高醫體系疫後訪日「遇10年最強寒流」　暴雪中重啟交流

14歲少年夜闖遊樂園！爬設施遭卡「機械手臂」慘叫...內臟破裂亡

新竹縣府年後人事大地震！6局處首長換人　異動超過1／3

15分鐘到公司「頭期款也輕鬆」　他超滿意！內行見「1條件」絕不買

特斯拉上高速公路「方向盤突掉落」　驚恐畫面曝光！牽車不到1周

今開賣！樂桃3／28開飛「台北－名古屋」單程3090起　去合掌村更方便

烏防長曝：普丁已動員50萬大軍！　最快「24日開戰周年」大舉進攻

超萌水豚寶寶誕生　壽山動物園2月舉辦「線上命名票選」

快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

苗栗女酒喝到一半走出門外！搖搖晃晃墜排水溝亡　詭異畫面曝光

生活熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

今10:00開搶！日韓機票1499元起

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

撿到手機送車站　失主嗆：為何不送派出所

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲

好兆頭！　「3星座、4生肖」遠離霉運

更多熱門

相關新聞

3生肖立春要「躲起來」　5大開運法曝

3生肖立春要「躲起來」　5大開運法曝

周六就是24節氣的「立春」，民俗專家柯柏成分享5大開運法，像是擺放百合招貴人、擺置風車催文昌；另外，兔年犯太歲的生肖，尤其是「龍、雞、鼠」建議進行「躲春」。

明變天！雨彈來襲北台灣3區最濕

明變天！雨彈來襲北台灣3區最濕

明起迎雨！周末雨彈襲半個台灣

明起迎雨！周末雨彈襲半個台灣

有「特別降溫訊號」　恐影響台灣

有「特別降溫訊號」　恐影響台灣

今晚轉雨！　「立春」下最大

今晚轉雨！　「立春」下最大

關鍵字：

春雨鄭明典下雨立春中央氣象局

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

今10:00開搶！日韓機票1499元起

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

58歲蔡玉真住院！深夜宣布：永遠退出談話性節目

Lisa砸1.8億買豪宅「現金付清」！

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

即／大樂透1.2億一注獨得　獎落台南

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面