台灣北部「一片紅」！原因曝光　鄭明典揭春雨季時機

▲氣象局表示，今迎風面水氣稍多；周六、周日雨區擴大、水氣最多。（資料照／記者周宸亘攝）

記者張乃文／綜合報導

中央氣象局局長鄭明典今(2)早在貼出一張衛星影像，在中國大陸及台灣北部被一片「紅色」籠罩。對此，鄭明典說明，這是代表著「低雲」或「霧」。但也因為看起來並無明顯對流發展的特徵，因此春雨季節尚未開始。

變天了！中央氣象局預報員張承傳表示，今迎風面水氣稍多；周六、周日雨區擴大、水氣最多。氣象專家吳德榮則說，周六至周日元宵節上午鋒面前鬆散雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨的機率。而鄭明典則在臉書放上一張衛星影像圖，只見一片紅色位於中國大陸的位置。他表示，這是真實色彩衛星影像的「夜間模式」，因為有多頻道的比對，可區分液態水為主或冰晶為主的雲屬，用紅色則是強調液態水為主的雲系，因此紅色就代表著「低雲」或「霧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭明典指出，以夜間模式的衛星影像來看，紅色代表著「低雲」或「霧」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

不過，現在中國大陸南方大片的低雲或霧，表示乾冷的北方系統暫時退卻，南方的水氣逐漸移入。這片低雲或霧看起來並沒有明顯對流發展的特徵，還是相對穩定，所以春季的華南雲雨帶尚未形成，「春雨季節還沒開始。」鄭明典也在留言處放上一張「日間模式」的衛星影像，看起來雲頂平坦，表示對流性不明顯。

對於這周天氣變化，中央氣象局預估，今天東北季風增強影響到周六，今日中部以北、東北部清晨低溫15、16度，其他地區17、18度，北部、東北部轉涼，白天高溫18、19度，中部、花蓮21-25度，其他地區25-30度；迎風面水氣稍多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司天氣分析師李至晟則提到，下周一鋒面接近台灣北方海面，會先帶來一波降雨影響中北部，這樣的過程在下周中後期可能頻繁出現，也證明時序開始進入春天了。