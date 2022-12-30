基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理「暖暖親子館」，為增進家長親職功能，提升照顧者育兒知能，推動性別平權意識，今年度規劃「爸爸快閃童樂繪」百位爸爸說故事，市長謝國樑今（30日）應邀作為第100位爸爸壓軸登場，說故事和大家分享共讀喜悅。

▲小愛爸爸謝國樑市長壓軸現身說故事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑表示，親子共讀是非常珍貴時刻，他平時有和女兒小愛說故事的習慣，今天挑本女兒喜歡的「企鵝旅館」繪本，來和現場親子分享，鼓勵更多的爸爸說繪本故事給孩子聽，讓更多家庭感受共讀喜悅，他說基隆氣候多雨，未來市府將規劃打造室內兒童樂園等有遊具的動態遊樂設施，包含溜滑梯、球池等，相信小朋友一定會喜歡。

今天活動現場有15組家長及小朋友參加，由小愛爸爸謝國樑市長和大家分享繪本「企鵝旅館」，大小朋友都聽得津津有味，包括社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔及多位議員都到場，大家分享2023年新年新希望，互動熱烈，謝市長親手將繪本贈與來參加的親子們，場面溫馨。

▲謝國樑挑女兒喜歡的「企鵝旅館」繪本和現場親子分享。

社會處表示，暖暖親子館辦理這場活動，於開放報名初就迅速額滿，大小朋友非常投入在故事內容中，感謝提供繪本資源的暖暖區圖書館與區公所、過港里辦公處等單位，還有這一年來，來自各地方、各領域的爸爸們，帶給小朋友豐富多元的繪本故事，讓活動可以順利執行，一起度過溫馨共讀時光。

暖暖親子館成立於2016年12月17日，以「親子共玩」為理念，設計幼兒爬行區、親子DIY多功能教室、圖書角、積木區等活動區遊戲設施及教學玩具，提供孩子各種感官與學習刺激，引發好奇心與探索動機，辦理各項活動亦深受大小朋友喜愛。

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