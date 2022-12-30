　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理「暖暖親子館」，為增進家長親職功能，提升照顧者育兒知能，推動性別平權意識，今年度規劃「爸爸快閃童樂繪」百位爸爸說故事，市長謝國樑今（30日）應邀作為第100位爸爸壓軸登場，說故事和大家分享共讀喜悅。

▲暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲小愛爸爸謝國樑市長壓軸現身說故事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑表示，親子共讀是非常珍貴時刻，他平時有和女兒小愛說故事的習慣，今天挑本女兒喜歡的「企鵝旅館」繪本，來和現場親子分享，鼓勵更多的爸爸說繪本故事給孩子聽，讓更多家庭感受共讀喜悅，他說基隆氣候多雨，未來市府將規劃打造室內兒童樂園等有遊具的動態遊樂設施，包含溜滑梯、球池等，相信小朋友一定會喜歡。

今天活動現場有15組家長及小朋友參加，由小愛爸爸謝國樑市長和大家分享繪本「企鵝旅館」，大小朋友都聽得津津有味，包括社會處長楊玉欣、民政處長張淵翔及多位議員都到場，大家分享2023年新年新希望，互動熱烈，謝市長親手將繪本贈與來參加的親子們，場面溫馨。

▲暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑挑女兒喜歡的「企鵝旅館」繪本和現場親子分享。

社會處表示，暖暖親子館辦理這場活動，於開放報名初就迅速額滿，大小朋友非常投入在故事內容中，感謝提供繪本資源的暖暖區圖書館與區公所、過港里辦公處等單位，還有這一年來，來自各地方、各領域的爸爸們，帶給小朋友豐富多元的繪本故事，讓活動可以順利執行，一起度過溫馨共讀時光。

暖暖親子館成立於2016年12月17日，以「親子共玩」為理念，設計幼兒爬行區、親子DIY多功能教室、圖書角、積木區等活動區遊戲設施及教學玩具，提供孩子各種感官與學習刺激，引發好奇心與探索動機，辦理各項活動亦深受大小朋友喜愛。

▲暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲暖暖親子館「爸爸快閃童樂繪」 小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►基隆大武崙驚見「紅海」！民眾PO網引熱議　肇禍者出面了

►首次市務會議！謝國樑拋「基隆升格直轄市」　成立專案小組推動

►謝國樑上任首日「不到7點上班」　搭9026國道客運關心通勤族

►關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

►14年前碧砂漁港浮屍案　項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
公司電腦別裝LINE！苦主爽聊「被開除」　IT曝恐怖內幕
獨／台中公車輾斃女學霸！運將「鬼扯2謊」輕判10月　爸悲：家
快訊／漢堡王也漲了！牛肉堡變貴20元　最新價格出爐
快訊／翁山蘇姬最終判決！　軍政府又判5貪腐罪「關33年」
快訊／高雄大寮槍案主嫌「陳屍墓園」！疑開槍自戕
快訊／真的好美！　吳怡農嫩妻首度現身
1張賠近17萬！　台積電2022年股價跌逾27%
長瀨昆妮「私密露點照」瘋傳！　無奈吐真相
美專家：10年內屬台海危險時刻　籲台美日加緊準備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

讓社區安全防護再升級　北區與有線電視試辦合作租用普設監視器

合歡山緊急醫療站設在松雪樓　元旦啓動為期2個月

現代人飲食多元冬令無須進補　營養師：體質不適合進補反添健康負擔

佛光山潮州講堂東港分會送臘八粥　分享佛陀慈悲…祈求世界無戰爭

基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事

花蓮崙天大橋仍封閉　警提醒元旦假期避開台9線壅塞路口

玉山東埔服務中心開幕啟用　新設入山檢核自動報到處提升登山安全

南投縣元旦連假活動滿檔恐人車塞爆　縣警局端7大交通疏導措施

搶救生命新利器！　南消三大隊與佳里奇美醫院合辦骨針施打訓練

台南市警婦幼警察隊新任隊長布達交接　蔡佳璋陞任視事

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

讓社區安全防護再升級　北區與有線電視試辦合作租用普設監視器

合歡山緊急醫療站設在松雪樓　元旦啓動為期2個月

現代人飲食多元冬令無須進補　營養師：體質不適合進補反添健康負擔

佛光山潮州講堂東港分會送臘八粥　分享佛陀慈悲…祈求世界無戰爭

基隆暖暖親子館「快閃童樂繪」　小愛爸爸謝國樑壓軸現身說故事

花蓮崙天大橋仍封閉　警提醒元旦假期避開台9線壅塞路口

玉山東埔服務中心開幕啟用　新設入山檢核自動報到處提升登山安全

南投縣元旦連假活動滿檔恐人車塞爆　縣警局端7大交通疏導措施

搶救生命新利器！　南消三大隊與佳里奇美醫院合辦骨針施打訓練

台南市警婦幼警察隊新任隊長布達交接　蔡佳璋陞任視事

鴻海提供五千五百萬元獎學金　補助兩千多名清寒學生就學

破案關鍵曝！製毒糾紛槍殺同夥　逃亡行蹤全被錄...墓園自戕亡

雇主明年1月申報扣繳憑單　勞保局：員工自提金額應全扣除

雜物霸佔樓道！古意鄰居「神蓋摩天樓」封印大門　網狂喊療癒

進房開燈遭黑狗「皺眉怒瞪」：沒看我在睡覺？　爸見牠躺枕頭傻眼

她點香禱告「氧氣罩起火」燒死夫！醫曝原因：看到要立刻阻止

幾枚硬幣買彩券！她搖身變「億萬富婆」迎接2023　爽分20億頭獎

認真傾聽感同身受　東森房屋朱哲賢成就千萬業績

給得心甘情願　東森房屋超業陳明昌：失敗經驗讓格局更開闊

新內閣1／17前上任？交部新春記者會改期露玄機　林右昌團隊1人報到

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

地方熱門新聞

台7線49.7K桃園大曼路段　1／3起開放戒護通行

台南原民會成果發表

新竹關西國小奪下諸羅山盃隊史首冠

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

洩密地主個資　前花壇鄉長判3月

不爽被說閒話　南投男打死友人

台南市警婦幼警察隊新任隊長蔡佳璋陞任

西螺福興宮點燈送財神錢母　盼財源廣進

南消三大隊與佳里奇美醫院合辦骨針施打訓練

東港跨年晚會　東港警全力交通疏導

為殺警案自清　蕭景田真心告白

日月潭跨年晚會+元旦連假　車輛禁行時段及路段曝

台南好停車路邊停車不收費

警局公布南投跨年晚會交通管制疏導措施

更多熱門

相關新聞

闖住家樓梯搶手提包！2賊換車牌躲藏

闖住家樓梯搶手提包！2賊換車牌躲藏

基隆市28日傍晚6時許發生一起搶案，有民眾在返家時於住家樓梯間遭犯嫌搶奪手提包。警方獲報後立即調閱監視器展開調查，發現是陳、盧二嫌所為，立即檢具相關事證向台灣基隆地方檢察署聲請拘票，並於12月29日0時許將犯嫌拘提到案。

衝鋒槍放賓士副駕遊街！毒男被逮慘了

衝鋒槍放賓士副駕遊街！毒男被逮慘了

基隆里長夫妻假遷戶籍　被提當選無效之訴

基隆里長夫妻假遷戶籍　被提當選無效之訴

汰除15%約聘員　基市澄清公布7年數據

汰除15%約聘員　基市澄清公布7年數據

基隆大武崙驚見「紅海」！找到原因了

基隆大武崙驚見「紅海」！找到原因了

關鍵字：

基隆暖暖親子館謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面