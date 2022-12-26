謝國樑上任首日「不到7點上班」　搭9026國道客運關心通勤族

▲謝國樑上任首日不到7點上班，搭9026國道客運關心通勤族。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑上任首日，一早不到7點和通勤族自安樂區搭乘9026到南港轉運站，了解路線近況，也關心基隆通勤族權益。國道客運9026線日前面臨營運業者更換和路線站點調整問題，交通處長王圳宏表示，9026已經積極協調，這星期應有較確定方案公告。

交通處表示，大武崙到南港的國道客運9026，面臨路線站點調整的問題，將從原下新台五路交流道，改為提前下汐止交流道，並新增停靠汐止的大同路二段312巷、連興街口、東方科學園區、遠東世界中心等4站點，終點也從原來南港轉運站，改成南港展覽館站，恐將對基隆的通勤族轉乘捷運或高鐵造成影響。

謝國樑指出，9026是基隆最重要通勤路線之一，大家都很關心，考量9026未來可能路線更改，這對基隆起站的通勤族權益恐有影響，他今天和交通處長王圳宏、綜發處長林麗蟬搭乘9026瞭解路線近況。

謝國樑表示，交通處現在正積極協助9026中，希望有好的結果，這需要客運業者、交通部、蔡立委國會辦公室及市政府通力努力。只要是通勤族方面問題，立即到現場瞭解，儘快來解決。

交通處長王圳宏表示，目前9026已經積極協調，這星期應有較確定方案公告，至於R字頭3條公車路線，市府本月20日已啟動備援計畫，這周再和遊覽車業者、基隆客運、公車處研商，就明年1月1日基隆客運營運若有改變的相關應變方案，目前市府積極研議、協調中，請市民朋友不用擔心，不會中斷行駛，確保市民朋友通勤權益。

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