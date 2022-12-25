關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠　國民黨張芳麗跑票：明天退黨

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議員今（25日）上午宣誓就職，並進行基隆市第20屆議會議長、副議長選舉，投票結果出爐，議長由民進黨的童子瑋以16票勝出，這也是民進黨有史以來，首次拿下基隆市議會議長，親民黨楊秀玉也以16票當選基隆市副議長，國民黨市議員張芳麗跑票，將票投給童子瑋的原因曝光。張芳麗表示，明天她會退出國民黨。

▲關鍵票助民進黨，國民黨張芳麗跑票原因曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市議會共31席市議員，國民黨拿下13席，民進黨囊括12席，親民黨有楊秀玉、郭美秀2席，無黨籍則有林旻勳、陳冠羽、張耿輝和陳明建共4席。

基隆市議會第20屆正副議長選舉結果，關鍵6席無黨和親民黨選票中，童子瑋獲得林旻勳、陳明建、楊秀玉3票支持，國民黨市議員張芳麗跑票，將票投給童子瑋，加上民進黨的12票，童子瑋共獲得16票，國民現任議長蔡旺璉則得到14票，另新科市議員陳冠羽將票投給自己。

至於國民黨籍議員張芳麗跑票投綠營，選後接受媒體訪問表示，關鍵的時刻是「老伙阿（基隆市慶安宮主委童永）」找她，童永說這一生的願望，就是希望孫子（童子瑋）能夠坐上議長的位置，另外她也是為了報恩「 1、20年來，童永先生照顧我大哥也照顧我」，所以她說做完這一屆議員就要休息了，這是最好的報答機會。

媒體詢問，難道不怕黨紀處理嗎？張芳麗說，明天就會退出國民黨，從第一任到第八任選舉，國民黨部從來沒有協助過她，而且2000年選副議長、2010年選議長連任時，結果都是黨部做手而飲憾。她表示，她哥哥的工作以及房子快被拍賣時，都是童永出手協助度過難關，所以做人要守信，要知恩圖報，回報童永老先生對她哥哥及她的恩情。

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