首次市務會議！謝國樑拋「基隆升格直轄市」　成立專案小組推動

▲上任首場主持市務會議，謝國樑拋「基隆升格直轄市」議題。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（27日）主持就任後首次市務會議後記者會，說明基隆升格為直轄市的訴求，責成民政處長張淵翔負責推動，工務處長陳耀川擔任和新北市合作的窗口，強調希望提早啟動規劃，讓心願實現，基隆市民能享北北桃直轄市民的相同待遇。

謝國樑在記者會中表示，基隆長久以來，在北北基桃的千萬人口中，是唯一的非直轄市，各項待遇或市民享有權益都有受到損害，前市長林右昌任內曾提出整併升格的規劃。他說，基隆未來發展有直轄市待遇是刻不容緩，今天在首次市務會議中探討，這對基隆整體市政與城市發展，才會有真正的幫助。

謝國樑在今天市務會議中，請民政處長張淵翔對基隆成為直轄市，開始成立專案小組規劃逐步推動，同時請曾任新北市民政局主秘、現任工務處長陳耀川，擔任和新北市合作窗口進行協助，盼讓基隆市民享有北北桃直轄市民的待遇。

謝國樑表示，在他擔任基隆市長任內，一定推動讓基隆能升格直轄市。他在市長第一任期的上班一周就提出，展現推動努力的決心。他提到，這不只是他的政見，也是他的心願，盼能有充足的時間準備，讓基隆市民的各項福利能夠有所提升。

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