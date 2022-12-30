海港大船齊鳴笛伴迎2023　「搖滾基隆城」跨年交通資訊一次掌握

▲基隆市政府邀請7組實力派樂團，搭配7分鐘海港煙火秀一同嗨翻北台灣。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2022年即將邁入尾聲，「搖滾基隆城」跨年晚會將於12月31日晚上7時20分在國門廣場熱鬧登場，今年活動場地首度移師到國門廣場，四周比鄰公車總站、客運站及火車站，交通便利性大幅提升。另因應中央防疫建議，民眾於活動場域內除飲食飲水，建議盡量自主配戴口罩，有呼吸道症狀及未接種疫苗者則不建議參加。

市府觀銷處長郭霽指出，跨年晚會有實力堅強的樂團表演，雨神樂團、亥兒樂隊、裝咖人、甜約翰、VH（Vast & Hazy）、拍謝少年及Tizzy Bac等7組金曲金音級表演陣容及7分鐘璀璨煙火秀，更可在基隆獨特優勢的港區大船鳴笛及山城煙火中，感受別具特色的跨年。

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郭霽表示，跨年人潮眾多，鼓勵大家多利用大衆運輸工具，外縣市的樂迷朋友可搭乘火車至基隆站，雙北的民眾也可以透過便捷的公路客運抵達，在地的市民朋友則可選擇搭乘市區公車至公車總站，步行10分鐘以內皆可輕鬆到達會場，而活動結束後不論是火車、客運還是公車皆有安排加班車，供民眾便利、安全返家。

◎火車資訊：外縣市的樂迷朋友可搭乘台鐵抵達基隆站，由南站出口步行3分鐘內即可抵達活動現場。此外，台鐵也配合活動結束時間加開班次，提供1班基隆出發之區間列車（1125車次），於2023年1月1日0時35分自基隆火車站發車前往新竹。

◎客運資訊：雙北的朋友們可以選擇搭乘。1、搭乘國光客運1800（台北市府轉運站）、1802（台北捷運中山站）、1813（台北火車站），於海洋廣場下車，步行約1分鐘；2、搭乘大都會客運2088（台北市府轉運站），於電力公司下車，步行約15分鐘；3、搭乘首都客運1579（台北圓山轉運站），於市政府下車，步行約10分鐘。

◎公車資訊：在地的市民朋友可搭乘市區公車於公車總站下車，步行約1分鐘即可抵達。加開班次：由公車處安排14條路線公車，於2023年1月1日0時30分自公車總站發車，以刷卡或投幣方式付費搭乘（全票新台幣15元，優待票依各票種計價）。14條路線公車：101和平島（經中正路）、103八斗子（經祥豐街）、104新豐街（經中正路）、201深美國小（經仁一路）、203深澳坑（經信二路、美的世界）、204教忠街（經富貴社區）、301太白莊、302中山高中、303大竿林、402堵南里、501國家新城（經長庚醫院）、505大武崙（經安一路）、601四腳亭、602暖暖。

◎自行前往：因人潮眾多，建議可於西三停車場或火車站南站停車場停車後步行至會場。

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