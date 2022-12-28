基隆大武崙驚見「紅海」！民眾PO網引熱議　肇禍者出面了

記者郭世賢／基隆報導

基隆外木山大武崙沙灘出現「紅海」，有民眾用手機拍下此景象，將照片及影片貼文在地方臉書社團，瞬間引發網友熱議，市府立即派員到場了解情況，追查後得知，原來是海大研究生研究海洋防災，將「食用紅色6號添加劑」倒入海中，藉以研究「離岸流」海水現象，事前有向食藥署報備，但未向市府申請報備。

▲基隆大武崙「鮮血染海」畫面超驚悚。（圖／翻攝自《基隆人》臉書社團，下同）

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一名張姓網友27日下午到大武崙沙灘，發現海水竟然變成鮮紅色，猶如鮮血般，立刻拿起手機將此景象拍下後，數張照片及影片貼文到《基隆人》臉書社團，指出「第一次看到變紅海，這是什麼現象？」引發網友熱議討論，有人說「這是紅潮現象」海水的微型單細胞、浮游藻類大量繁殖所致，也有人猜是紅藻、紅眼淚。

海大研究生曾勝鴻出面表示，他參考日本離岸流研究，27日在海中倒入「食用紅色6號添加劑」，拍攝「離岸流」形成狀態前後的海水現象，主要目標用於海洋防災研究，關心海洋。食用紅色6號添加劑主要用在食物加工品、飲料、藥物、口紅與化粧品，對海洋無害；本計畫有向食藥署報備，惟疏漏向管理機關申請報備。

基隆市長謝國樑視察後也表示，民眾關心海面變紅色現象，是海大研究生對海洋研究計畫，將食用6號色素倒入海中，追蹤色素隨著海流會流向何處，但卻未事先向市府提出申請。市府勸導進行研究計畫的海大研究生，進行海洋研究固然很好，但仍需依法向市府提出申請。

產發處說明，依《海汙法第38條》規定民眾有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。

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