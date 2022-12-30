金門消防猛男日曆來了！戰地「冰塊盒腹肌」+正妹超吸睛　免費下載

記者林名揚、郭玗潔／台北報導

消防局與金門高中健美社合作拍攝消防形象月曆，供民眾免費下載！金城分隊於今(30)日進行消防月曆發布會，現場邀集月曆拍攝model們與各自所代表的月份版面進行合影，發布會順利精彩的結束。自即日起，民眾可搜尋加入「金門縣消防局」臉書粉絲專頁，免費下載完整電子檔（網址：https://www.facebook.com/kinmen119）。

▲消防員與金門高中健美社合拍「消防形象月曆」，供民眾免費下載。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

此次月曆拍攝，由消防員們擔任各月份模特兒，並加註防火宣導標語，還邀請到了金門高中健美社一起入鏡，拍攝內容展現消防專業、體態健美及健身等元素，雙方人員除互相交流平時對於健身及健美的心得外，消防員們更藉此機會宣導消防車輛、救災器材及相關防災知識，拍攝活動在力與美的交織中圓滿落幕。

「消防形象月曆-力與美的邂逅」由消防局第一大隊副大隊長戴紹恩發想，並與金門高中健美社教練吳哲昀相互討論，吳教練發現消防工作需負重、搬運、長時間滅火及救援，對於體力、肌耐力方面之負荷甚鉅，於是，在兩人構思下，決定透過月曆拍攝，讓各界看見金門高中健美社近年的豐碩成果，也突顯消防人員於忙碌工作之餘，仍不斷自主鍛鍊體、技能，展現良好體魄，以因應繁重的消防工作。

金門高中健美社已成軍9年，於2014年勇奪全國中等學校健美錦標賽冠軍，今年5月份參加「全國中等學校健美健身錦標賽」，獲得2金1銅，及1項第4名、3項第五名，團體亞軍的佳績。健美社吳教練表示，很榮幸帶領社員參加本次的月曆拍攝，希望透過這樣的交流，讓消防員們從科學化的訓練中，了解執行救災救護需要的各類體能(爆發力、力量、肌耐力、肌力)，並維持自我體能及正確的發力姿勢，進而預防職業傷害；大隊長陳叁奇也盼此舉能帶起消防員健身風氣，使同仁們具備更充分的體力和肌力，除了能提升救災救護的效率，更可進而保護自身身體，減少同仁因出勤受傷的機率。

金門縣消防局長也勉勵同仁平時要保持良好體能，以因應消防重度工作的需求，並多利用閒暇之餘鍛鍊自身的體魄，大家都有機會成為月曆的男女主角，為自己人生留下精彩的畫面。希望透過此次消防形象月曆發佈，除了能向外推展防火防災知識外，也讓更多人看見消防人員平時為了守護民眾生命財產，所付出的努力不懈與辛勞。