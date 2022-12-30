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快訊／民眾黨中評委林恕暉退黨　曝母不滿「我的姓名與狗狗連結」

記者蘇晏男／台北報導

台灣民眾黨中央評議委員會主委林恕暉日前卸下民眾黨立委賴香伶國會辦公室主任一職後，今（30日）決定辭去主委一職，並宣布解除「終身黨員」身份，退出台灣民眾黨。林恕暉退黨聲明，提及「我的姓名與狗狗連結」，而這起因於民眾黨主席柯文哲曾在會中，因不滿黨內苗栗縣議員提名相關作業，痛罵林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴香伶當場委屈飆淚，引起不小風波。

▲林恕暉秀自己民眾黨「終身黨員」證。（圖／林恕暉提供）

▲林恕暉秀自己民眾黨「終身黨員」證。（圖／林恕暉提供）

林恕暉退黨聲明全文如下：

中評會這兩天接到不少檢舉我的案件、要求黨紀處分，身為主管黨紀的中評會主委，已讓曾經一起奮戰的中評委們進退為難，我深感不安、輾轉難眠、幾經思考，我決定辭去中央評議委員會主任委員一職，並宣布解除「終身黨員」身份，退出台灣民眾黨。

近日我把對民眾黨的建議、想法公開，無非是希望民眾黨能反省、改革，成為「進步的第三勢力」政黨，因此透過臉書建言、媒體報導後，不可諱言，遭受許多來自黨內的批評，包括賴委員等人的文字，我都逐一細讀。無論攻擊說法是基於善意或惡意，我的作法讓各位難過、不舒服，這些負面批評我都願意接受。

同時，也有更多來自民眾黨內朋友傳訊肯定我說出真話，願意把他們不敢說、不敢做的事說出來。特別感謝許多雪中送炭的認識或不認識朋友，這更讓我知道我做對了某些事。當然，有些表達方式我必須調整，感謝連日來給我建議的朋友們，我會堅定目標、勇敢向前。

我的姓名與狗狗連結、被熱烈搜尋，我生肖屬狗（狗狗很可愛喔），自己沒太在意，但沒有一個父母能接受孩子這樣被咒罵，母親、家族關切後，當時我就有辭職的念頭，在家鄉的七十多歲老母親頗多怨言，家族也有人表明：絕對不會再投給柯文哲的人，近日我上政論節目或接受專訪，母親頗為開心，她每天問我「今天上哪個節目？」也全程收看，當時內心的不滿、委屈可想而知，現在才慢慢獲得紓解。

四、五月我認真思考自己是否應該辭職、離黨，但身為賴委員辦公室主任、兼具輔選任務，我必須與戰友們一起完成桃園市長選舉，不可能只因為個人關係、拋棄戰友，我選擇繼續留下來。

如今選舉已結束，民眾黨的敗選，顯示黨必須強力反省、徹底改革，才能成為當年高舉清廉、勤政、公開透明、全民參與「進步的第三勢力」政黨，真正符合社會期待，進一步成長壯大。半年前為了與戰友打選戰，我暫時將這些理想束之高閣，如今選舉結束，我再回頭檢視發現，黨高層的作為與當年標誌的理想，漸行漸遠。

感激2019年加入民眾黨以來共同奮鬥打拼的前輩、同志、同事們，我們一起經歷2020年至今多場輔選工作，籌備立院黨團成立，特別是第一年每天早上七點半開晨會時，我們相互爭辯政策走向、宣傳論述、議事攻防，形成共識後與黨團、各辦公室同仁協作完成、爭取輿論認同，我非常感激也很享受參與這個過程，我們一起拼搏、一關一關通過，讓我當時覺得充滿希望、正朝理想前進。

很遺憾在黨高層威權作風下，重要事件處理越來越不能討論，不知為何奮戰的同仁一個個失望離開，黨團七點半晨會越來越制式僵化、變得「無聊」，與會者都清楚：黨的走向與當年標舉公開透明、民主參與理想差距擴大，內鬥卻更加劇烈。這與我「民主改革」的從政理想已完全背離。顯然，我們到了該分手的時候。

離開之時，我必須為還在黨內戰友說幾句話，黨高層要求想擔任中央委員、中評委必須繳納高額黨職分攤金，試問 ：本黨支持者以20至40歲年輕人佔多數，他們要參與黨決策、成為中央委員或中評委，多少人能負擔每年20萬元至100萬元募款額度？沒有黨紀處分權的中央委員會，越權規定募款不足者應停權，這符合權力分立原則嗎？只有家族支撐、企業或財團背景者有能力募款、參選中央委員等黨職，長此以往，不就是「為錢賭性命」歌詞說的「有錢人說話大聲，無錢人說話沒人聽」？這算哪門子的公平正義？

去年，各有正職工作的中評委們，利用公餘制定多項法規，也各自為黨募款20萬元黨職分攤金，不少人是自掏腰包，但已有人拒繳退黨。今年，中評會完成調查提名爭議的第一個案件後，就被辱罵、被架空抽案而無案可查，還要被誣指「不做事」，這種職權被壓迫、經濟被壓榨、精神被折磨的職位，中評會目前已有一人辭職拒繳，我是今年第二人，還有其他人也不想繳費，除了還想以黨競選公職者外，許多人對黨向心力低落，黨決策者只能用其他職位誘之以權或利，當年懷抱理想參政，如今竟落入這金錢陷阱，令人悲嘆。

一個進步的第三勢力政黨，應該堅定捍衛台灣民主價值，堅持為中下階層、市民弱勢發聲，抵擋黑金政治，減少貧富差距，落實居住正義與財稅改革，保障人民基本生存尊嚴，維護性別平權，重視世代正義、生活安全，不能只是標榜非藍非綠或忽藍忽綠，就是中間勢力，必須取得文化領導權，使執政者不得不跟著一起走，不走就失去政權，這才有真正的執政機會。若貪圖近利，自失立場，終究會走向失敗。

民眾黨的同志們，我必須說再見了！謝謝你們這段時間的栽培、孕育，我自認對黨的付出，無愧於心。我們沒有必要因為彼此不同意見而互相攻擊對方人格，當團體能容納不同意見者，才可能擴大社會基礎，排除異己不是真正的民主，也與創黨「共存共榮」初衷相違背。

祝福大家，也希望我們各自有更美好的未來。

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