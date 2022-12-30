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社會 社會焦點 保障人權

路旁買早餐...無辜男連人帶車被撞進麵攤　雙腳骨折車全毀

▲西螺吳厝橋麵攤今日清晨發生嚴重車禍，一名男子購買早餐，連人帶車遭撞進麵攤雙腳骨折重傷昏迷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲紅色自小客開出產業道路疑似車速過快，直接撞擊對面麵攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮今日清晨發生一起嚴重車禍，一輛紅色自小客從吳厝橋旁產業道路道路開出，疑車速過快，將停在路邊的黑色自小客車直接撞進麵攤，而黑車車主正好站在麵攤與車子中間，麵攤周邊恰好有水泥護欄，當場夾撞重傷昏迷、雙腳骨折，另一名麵攤客人也受波及，2人緊急送醫。至於詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

▲西螺吳厝橋麵攤今日清晨發生嚴重車禍，一名男子購買早餐，連人帶車遭撞進麵攤雙腳骨折重傷昏迷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲紅色自小客開出產業道路疑似車速過快，直接撞擊對面麵攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮吳厝里吳厝橋西螺端今日清晨6點07分發生嚴重車禍，一輛由20歲卓姓男子所駕駛紅色自小客車從吳厝橋旁產業道路開出，欲左轉145縣道疑似車速過快，直接衝撞對向麵攤。當時麵攤外面停放一輛黑色自小客車，廖姓車主（32歲）站在麵攤內正在買麵，瞬間全被紅車一撞，黑色車彈飛疊上水泥護欄，現場瞬間一片狼籍。

▲西螺吳厝橋麵攤今日清晨發生嚴重車禍，一名男子購買早餐，連人帶車遭撞進麵攤雙腳骨折重傷昏迷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黑色自小客車左側車身遭紅車衝撞，嚴重凹陷，右側撞上水泥護欄，亦嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

當場造成黑車車主廖男傷重倒地，頭部、腳部撕裂傷、雙腳骨折，另一名44歲的廖姓麵攤客人也遭波及受到右腳撕裂傷，救護車獲報到場將輕傷男子送往虎尾若瑟醫院包紮，黑車男子送往雲林基督教醫院搶救，而紅車卓姓車主未受傷。

▲西螺吳厝橋麵攤今日清晨發生嚴重車禍，一名男子購買早餐，連人帶車遭撞進麵攤雙腳骨折重傷昏迷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲撞擊力道猛烈，黑車直接彈飛撞倒水泥護欄還疊上去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麵攤老闆娘受訪時雙手還在發抖，心有餘悸表示，煮東西煮到一半，聽到碰！很大聲，還以爲是外面車禍，一轉身看見客人倒在地上嚇壞了，當下問另一個客人怎麼撞的，另一個人說他也沒注意。老闆娘接著說，但這位顧客阿弟仔是常客，每週會來3天固定購買，他的習慣是點餐之後會站在攤子與車子旁邊等，以他當時倒地的位置與方向研判，應該是被撞很大力彈進來，但詳細不清楚。

警方表示，卓姓駕駛正常持有駕照且未酒駕，將針對肇事原因進一步調查釐清。

▲西螺吳厝橋麵攤今日清晨發生嚴重車禍，一名男子購買早餐，連人帶車遭撞進麵攤雙腳骨折重傷昏迷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺吳厝橋麵攤今日清晨發生嚴重車禍，一名男子購買早餐，連人帶車遭撞進麵攤雙腳骨折重傷昏迷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺吳厝橋麵攤今日清晨發生嚴重車禍，一名男子購買早餐，連人帶車遭撞進麵攤雙腳骨折重傷昏迷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麵攤老闆說，這排好的水泥護欄是後來請吊車協助擺好的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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