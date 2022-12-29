桃園「這1種人」春節可領2500元　無排富條款...直接匯入戶頭

▲桃園市長張善政表示，肯定桃市所有長輩一生為家庭、社會奉獻，市府為照顧長輩，老人三節禮金自春節起從2,000元調高至2,500元，並刪除排富條款規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政選前承諾要提高全市老人三節禮金，今（29）日表示，為肯定桃園市所有長輩終其一生為家庭、社會奉獻，市府積極照顧老年市民，老人三節禮金從2,000元調高至2,500元，同時刪除排富條款規定，讓原來申報綜合所得稅率在20%以上長者，都能享有三節禮金。

市府社會局指出，明年度農曆春節為1月20日，比往年稍微提早，市長張善政指示，自明年農曆春節起，桃園市長者只要符合年滿65歲（原住民年滿55歲）、設籍桃市達6個月以上且有居住事實，即可享有每年三節（春節、中秋節及端午節）每人2,500元禮金。

社會局指出，長者只要符合前述資格，且以前曾申辦過，春節禮金就可直接進入帳戶，之前從未於各區公所申辦者，區公所會寄通知單通知，需盡快於明年1月7日前攜帶身分證、印章與郵局存摺封面影本至戶籍所在地區公所申辦，禮金只需申辦1次，若之前已申辦者，則無須重新申請，申辦三節禮金相關事宜，可洽各區公所社會課。

張善政強調，桃園市雖是六都最年輕城市，但同樣面臨人口老化趨勢，符合春節禮金之長者預估36萬2,621人，占全市人口約14%。桃園市府規劃長者更全面照護與生活，打造銀髮共善的桃園，讓桃園變成一個安全、宜居、人文與科技並進的新都會。

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