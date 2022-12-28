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遭盤查拒檢「撞警想落跑」　勇警掃堂腿壓制...搜出折疊刀吸食器

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今（28）日中午騎車外出，在桃園區中正路上違規停車，桃園警分局員警上前盤查時，陳佯裝配合臨檢，卻趁機推開員警，員警見狀呼叫線上警力支援，陳突然暴衝推開員警，撞倒警用機車後企圖逃跑，員警情急之下以掃堂腿將陳掃倒，支援警力剛好抵達合力將陳制伏在地，並在其隨身包包起出彈簧刀、折疊刀與毒品吸食器等違禁品，偵訊後依毒品違還條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市陳姓男子今（28）日中午在桃園區機車違停被盤查，卻趁機衝撞員警逃逸，員警以掃堂腿掃倒後制服，起出折疊刀等違禁品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今（28）日中午在桃園區機車違停被盤查，卻趁機衝撞員警逃逸，員警以掃堂腿掃倒後制服，起出折疊刀等違禁品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今（28）日中午拒絕員警盤查還企圖逃逸，員警在其身上起出折疊刀等違禁品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今（28）日中午拒絕員警盤查還企圖逃逸，員警在其身上起出折疊刀等違禁品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天中午12時許，桃園警分局埔子派出所員警黃冠穎執行交通違規取締勤務，在桃園區中正路上發現一部機車違規在紅線停車，員警上前勸導盤查，30歲的陳姓男子見員警上前不理會準備騎車離去，員警請其配合違規取締，未料陳男假意配合下車，卻趁員警靠近時暴衝推開，刻意撞倒警用機車後企圖逃跑。

▲桃園市陳姓男子今（28）日中午拒絕員警盤查還企圖逃逸，員警在其身上起出毒品吸食器等違禁品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子今（28）日中午暴衝員警盤查企圖逃逸仍然被制服，員警在其身上起出毒品吸食器等違禁品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見陳男企圖逃離，連忙以掃堂腿將其掃倒，支援警力此時已趕抵現場，合力將陳男壓制在地，隨後在其隨身包包與衣物口袋起出彈簧刀、折疊刀與毒品吸食器等違禁品，警方偵訊後依毒品危害防制條例、妨礙公務與社會秩序維護法移送桃檢偵辦。

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