蔡英文拍板義務兵役延長為1年　張善政：國安應從較大格局考慮

▲針對蔡英文總統今天在國安高層會議拍板義務役將延長為一年，桃園市長張善政今（27）日受訪時表示，兵役其實只是個環節，希望政府在國安方面能通盤考慮才是國家之福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統今天召開國安會議，並拍板義務兵役將延長為一年方案，對此，桃園市長張善政今（27）日受訪時指出，從國家安全角度來講，兵役只是一個環節，希望政府是從比較大的格局來考慮。國家安全不是只有兵役，有整個國際局勢與兩岸關係，這方面希望政府能做一個更大、通盤考慮才是國家之福。

張善政今天上午出席桃園市工商婦女協會第27、28屆會長交接暨理、監事宣誓就職典禮，會後針對媒體提問兵役將延長為一年方案時看法時指出，兵役其實只是國家安全的一個環節，希望政府是從比較大的格局來考慮。

張善政說，「兵役的問題是所有年輕人都很關心的，蔡總統會做比較正式的宣布，但我要提醒，其實國家的安全不是只有兵役，整個國際局勢和兩岸的關係，這方面我都希望我們政府能做一個更大、通盤的考慮才是我們國家之福。」

媒體詢問就任後首場公開活動，有什麼感想？張善政認為，「我是第一次在這種活動接受玫瑰花，心裡感覺非常溫馨，我們婦女撐起半邊天，這是大家都知道的事情，剛剛特別向婦女姊妹們拜託，她們都在企業界服務，將來要把桃園的經濟振興起來，讓桃園百工百業都很繁榮，必須要靠她們一起幫忙出力，把桃園打造成一個我們想要的境界。」

▲桃園市長張善政今天出席桃園市工商婦女協會會長交接儀式，會後與婦女幹部合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

外傳桃園市府團隊被批評女性首長比例偏低？張善政認為，「我倒不會純粹從政務官女性比例來看，其實市府裡所有女性從業同仁比例不低，我們在整個將來人事升遷過程裡都會重視女性比例，會從整體比例來考慮。」

此外，媒體也關心市府婦幼局成立時間表？張善政強調，「我們已開始會做詳細規劃，評估各個局處的工作量，還有業務互動性與相關性，現在會開始評估，會有個非常完整評估過程。現在時程並沒有既定一定要什麼時候開始，我們會考慮評估過程，還有客觀的因素，譬如預算編列等，這會列入考慮，才有個最適當的時間。」

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