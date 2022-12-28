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2023桃園跨年晚會將至　張善政：「首重圓滿」前提下完成

▲桃園市長張善政今（28）日主持市政會議，針對「2023桃園跨年晚會」提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今（28）日主持市政會議，針對「2023桃園跨年晚會」提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對即將到來的第一個大型活動「2023桃園跨年晚會」，桃園市長張善政今（28）日在市政會議指出，跨年晚會首重安全，除成立防踩踏小組及救護站外，亦請警察局發揮維安專業因應作為，另外包括交通疏導、接駁與停車規劃與事後環境清潔等，請各單位共同努力，留給市民美好印象。

張善政今天上午主持市政會議，聽取「2023桃園跨年晚會」專題報告，張善政表示，跨年晚會是上任後第一個大型活動，首重安全，除成立防踩踏小組及救護站，也請警察局發揮維安專業，針對可能風險情境預先規劃因應作為，避免意外發生；第二要讓活動圓滿辦理，包括交通疏導、接駁、停車規劃與事後環境清潔等，請各單位共同努力，留給市民美好印象。

張善政還說，今年跨年晚會在高鐵桃園站前廣場舉辦，當天還有「五月天演唱會」在鄰近的桃園國際棒球場舉辦，青埔地區預期會湧入大量人潮與車潮，為讓參與民眾瞭解即時交通路線與停車資訊，請交通局善加利用資訊可變看板（CMS）發布動態交通資訊，也可與在地廣播電台合作發布即時資訊；另接駁車與市區公車應機動配合運輸，協助疏導人流。同時請環保局協助環境善後工作，應於跨年活動結束後立即進行清潔、儘速恢復環境原貌。

▲桃園市府今天市政會議上，交通局等單位對「2023桃園跨年晚會」提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府今天市政會議上，交通局等單位對「2023桃園跨年晚會」提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局代理局長施照輝說，「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，活動時間為12月31日晚間7時起至明年1月1日凌晨零時卅分，邀請知名日本藝人AKIRAxSHOKICHI from EXILE、Ozone、PINK FUN外，還有鼓鼓、呂思緯、J.Shoen、同理、熊仔、Mavis瑪菲司、宇宙人、白安、丁噹、吳卓源、韓團VIVIZ等藝人精彩演出，同時亦邀請桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）參與倒數，晚會全程由年代MUCH台、年代APP、MOD壹電視綜合台、壹電視YOUTUBE、壹電視APP、壹電視FB與市府觀光旅遊局「樂遊桃園FB」進行直播。

交通局長張新福也說明大眾運輸接駁規劃，包括2線免費接駁車，分別為桃園線（紅線）及中壢線（綠線），從12月31日晚間6時起營運至翌凌晨2時止，民眾可分至桃園火車站後站或桃園客運中壢公車站（中壢元化路）搭乘；機場捷運也推出41小時不休班服務，民眾搭乘機捷或市區公車抵達「機捷A18高鐵桃園站」，即可抵達跨年晚會會場；另外台鐵也加開北上4班次與南下7班次列車服務外縣市民眾。

此外，針對自行開車前往民眾，跨年晚會當天與「五月天演唱會」交通動線分開疏導，民眾請依道路引導標誌行駛；停車規劃則包括高鐵站前廣場臨時停車場與周邊步行可達民營停車場可容納約3,000輛汽車，另自12月31日下午3時起至翌日凌晨2時，開放紅黃線路邊停車，詳細開放路段及其他交通最新資訊，請上桃園跨年晚會活動官網（https://reurl.cc/ym0XdD）查詢。

警察局長許錫榮提及，為確保車行動線、人潮進出順暢與觀賞煙火落焰安全，跨年晚會交通管制將分三階段進行。第一階段自12月31日下午3時起起至翌日凌晨1時，管制地點為高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路間靠會場側）；第二階段自31日晚間11時起至翌日凌晨1時，管制地點為高鐵站前路（靠會場側）、高鐵站前東路一段（雙向）、高鐵站前西路一段（靠會場側）、領航南路三段（靠會場側）、青山路（雙向）；第三階段從31日深夜11時50分至翌日凌晨零時30分，管制地點為高鐵站前路（靠高鐵站側）、領航南路三段（靠活動中心側）。

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