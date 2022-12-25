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善政人和！張善政撤告鄭文燦、鄭運鵬　律師臉書發文

▲張善政撤告鄭文燦、鄭運鵬，律師臉書發文

▲張善政陪同鄭文燦離開會場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

善政人和！桃園市第3屆市長當選人張善政25日宣誓就職，典禮莊嚴隆重。選戰期間擔任張善政律師的陳麗玲，今天也在臉書貼出張善政撤回對鄭文燦、鄭運鵬、李柏瑟及鄭姓網友於選舉期間的加重誹謗、選罷法的刑事撤回告訴狀；陳麗玲表示，選舉是一時，秉持善的理念則是一輩子的事，因此張善政在21日上任前就表態要撤告。

▲張善政撤告鄭文燦、鄭運鵬，律師臉書發文

▲陳麗玲臉書貼出張善政撤回對鄭文燦、鄭運鵬、李柏瑟及鄭姓網友於選舉期間的加重誹謗、選罷法的刑事撤回告訴狀。（圖／翻攝陳麗玲臉書）

陳麗玲說，刑事撤回告訴狀日期押在12月21日，也就是就職前夕；誹謗是小罪，最多只能判易科罰金，桃園市政才是大事，應該把心力關注在這個部分，希望大家能夠好好支持張市長，同時也能夠當吹哨人，在市政有問題之前，就能夠讓市府知道，這樣才符合「善政」治理的概念。

▲張善政撤告鄭文燦、鄭運鵬，律師臉書發文

張善政今天宣誓就職，卸任市長鄭文燦亦出席典禮移交印信，張善政看到鄭文燦抵會場，立即笑臉趨前迎接，完成印信移交後，鄭文燦以另有要事離席，張善政亦親自送到會場外，展現張善政的友善溫和作風。

網友亦在陳麗玲臉書留言：「市政優先 善哥讚啦！」、「因為善良，所以那一些人會更囂張，這次牠們輸了，但是下次牠們會更不擇手段的去誣陷別人的！」、「果然善人為良政」。

桃園地檢署對此表示，目前承辦檢察官尚未收到書狀，依陳麗玲律師投狀日期，公文現可能還在行政流程，只要收到，就會立即依法撤銷告訴。

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