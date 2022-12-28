首次主持市政會議　張善政為團隊設下「沒有威權領導」等5目標

▲桃園市長張善政今天上午率市府小內閣合照後接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（28）日首次主持市政會議，會前受訪時被問到對市府團隊有何期許時表示，希望市府團隊能建立沒有威權、壓力式的領導，期許能做到熱誠、效率、操守、能力與領導風格等5項目標，這是內部團隊的一些將來的方向。

張善政指出：「今天首次召開市政會議，就如同在就職典禮上提到的，希望市府團隊能夠做到包括熱誠、效率、操守、能力等目標，然後再強調另個新項目就是領導的風格，這是內部團隊的將來的方向；此外，我會向同仁分享這2天我在市府裡走動認識市府同仁，心裡面對於市府同仁的努力打拚的精神非常地感佩，會向大家分享一些心得與感想。」

媒體追問領導風格大概是如何的領導風格？張善政解釋，自己過去在行政院一向秉持說我們是一個團隊，擔任行政院院長上任與卸任時曾強調，一個團隊是一群好朋友，為了一個共同理念一起打拚，只是說我是領導，但我絕對不會用威權或是壓力式的領導，我希望是以大家彼此互相幫忙、合作這種領導風範，不要給屬下壓力，讓屬下了解說每個政策的決定都有它背後的理由，不論屬下是不是同意主管決定，一定要了解主管的決定是有他相當考慮，而不是說「你不要跟我囉嗦，我就是這樣決定」，這種威權式領導不是我喜歡的。

▲桃園市長張善政今天上午率市府小內閣在市府大門前合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

小內閣合影有8位女性局處長，未來會賦予什麼樣的重任。張善政認為，女性的小內閣閣員，每位都有她本身工作職掌，我們絕對充分尊重她們在工作崗位上面的權責，不會去干預。我要特別強調，我們提拔女性同仁工作機會，不只於小內閣，其實市府上下裡面有非常多優秀的女性同仁，這種事務官的升遷上，我們會給予女性同仁充分發揮機會。

明年警察局長提出退休申請，桃園市會不會出現第一位女性局長？對於未來的警察局長有什麼樣的期待？張善政表示，警察局局長的選派是警政署長的職權，我們充分尊重他，原則上面我們希望說只要是人才，不分男女，我們都樂於接受；到目前為止，桃園的治安還算是蠻不錯的，我們希望能夠繼續維持這些良好治安，也很期待說警察局與市府團隊能夠有更多的搭配與合作空間。

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