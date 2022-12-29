撿屍醉女到公廁性侵！拿她錢包還盜刷卡　惡男下場曝

▲湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市湯姓男子去年10月間與友人到桃園區某酒吧飲酒，凌晨離去時見女子泥醉在酒吧外機車上休息，竟起淫念，攙扶女子搭計程車直至某公園後，拉進公廁內強脫衣褲性侵，過程中女子反抗還遭湯男毆打，慌亂中女子錢包遺落在公廁被湯撿走，湯占用錢包現金、信用卡還刷卡消費；桃園地院審結依強制性交罪、侵占遺物罪與詐欺得利罪分別判處4年、罰金9000元與有期徒刑3月，還可上訴。

檢警調查，湯姓男子於去年10月2日晚間，與友人共赴桃園區某酒吧飲酒，翌日凌晨4時許，酒吧內眾人聚會結束先後離開，湯男見不熟識之女子泥醉且意識不清在酒吧為機車上休憩，攙扶女子上計程車指示運將往中壢方向行駛，行經某公園後下車。

湯男將女子拉進公廁內，隨即強脫女子牛仔褲、內褲，女子驚醒推拒，湯男無視女子反抗，徒手毆打還掐住女子頸部、摀住嘴吧阻止呼救，隨後硬上得逞。慌亂中，女子牛仔褲口袋內錢包掉落地上，內有現金2300餘元與金融卡等財物，湯男見狀即占為己有，女子則趕緊逃離，後來被警方通知錢包遺失，加上銀行通知有刷卡行為，女子趕緊掛失並報警提告。

桃園地院審理時，湯男否認強制性交、侵占遺失物等犯行，辯稱原本要回中壢，途中看到女子被丟在機車上，「問她要不要一起回去？，女子說好，我們一起搭計程車，下車後女子詢問要不要做她男朋友？，我回說好，後來就到廁所親吻，有問她要做愛嗎？，她說不要，我們就走出廁所，沒有對她強制性交，也沒有看到她的錢包，只在地上看到一張銀行金融卡，就拿去試刷」。

法官調查，湯男見女子遺留公廁之錢包，意圖為不法所有，取走錢包內現金2,300元與銀行金融卡而占為己有；基於詐欺得利之接續犯意，持金融卡在一定消費金額或特定品項消費免簽名，總計盜刷1萬餘元，還支付自己的電信費用一萬元等不法消費。

女子則指控案發當時友人邀相聚喝酒，被告湯男是共同友人之朋友，「我與他是首次見面，翌日凌晨喝醉了想離開，湯男把我帶上計程車，還在恍惚時把我強拉進入公廁，隨即開始又親又摸，還強行脫下褲子，我試圖將他推開反抗，卻被湯手握拳敲打頭部，雙手緊掐頸部，我一直說不要，他還用手掌摀住嘴巴，最後硬上性侵得逞，結束後叫我不要報警，不然會讓我出事，聽了很害怕，只想趕快走，把褲子穿回去，然後離開現場，然後就各自離開。後來發現褲子零錢包不見了，中壢火車站附近的派出所通知我去領零錢包，才去警局領回，但零錢包少了現今2,300元與一張銀行金融卡」。

湯男辯護人指稱，根據驗傷診斷書內容，女子頭面部並沒有明顯外傷，且女子驗傷日期距離案發當日已隔1日，驗傷診斷書上其下體處女膜擦傷難以證明為被告造成，甚至提供內褲也沒有驗到被告DNA，該內褲是否是女子案發當日所穿，亦有相當疑問等語。

法官審酌，被告與受害女子並不熟識，為滿足一己性慾，利用受害女子泥醉之際，帶進公廁內乘機性交，被害女子驚醒抗拒，竟以暴力方式性交，對受害女子之性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅；又侵占被害女子遺失現金2,300元、銀行金融卡，還盜刷金融卡而詐欺得利，所為均應嚴懲；被告犯後猶飾詞狡辯，謊稱因被害女子因愛慕而提議交往，雙方為合意性交等語狡辯，難認有悔改之心。法官審結依犯強制性交罪，處有期徒刑4年，又犯侵占遺失物罪，處罰金9000元，得易科罰金以1千元折算1日；又犯詐欺得利罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，本案還可上訴。

【更多新聞】

►聖誕趴撿屍醉女卻不舉 警查訪...他拿女子內褲應門慘了

►遭盤查拒檢「撞警想落跑」 勇警掃堂腿壓制...搜出折疊刀吸食器

►2023桃園跨年晚會將至 張善政：「首重圓滿」前提下完成