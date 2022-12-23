林奕華2月接北市副市長　媒體人曝原因重轟：愚蠢！

▲立委林奕華將接台北市副市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長當選人蔣萬安今日發布第四波10位小內閣人事，由國民黨立委林奕華出任副市長，但要到明年2月才會轉至市府服務。對此，媒體人「逆風的烏鴉」23日表示，林奕華選擇在二月後上任的真實理由，就是為了避免立委補選，但該區是藍大於綠的選區，真正擔心這個選區立委補選的，應該是民進黨而不是國民黨，痛批「將優勢拱手讓出，只能用愚蠢兩個字形容。」

針對林奕華接任台北市副市長一職，「逆風的烏鴉」今日透過臉書發文表示，這結果並不令人意外，但奇怪的是，她竟然決定二月後才上任，直言「這顯然是很有問題的。」他認為，不管林奕華二月後才上任副市長的理由為何，都是為了避免立委補選，但為何要避免？最大的可能是國民黨唯恐補選會輸掉，以至於讓立法院席次少一席，又或是蔣萬安想避免台北市議員為了爭奪補選而鬧內鬨。

「但是這樣的理由都不成立」，「逆風的烏鴉」強調，台北市第六選區是大安區，這區傳統上是藍大於綠的選區，只要提名的人不要太離譜，國民黨贏下這席的可能性很高；再者，林奕華既然已經要去當副市長，2024再選的可能性就很低，藉由補選進行世代交替恰如其分。

不僅如此，「逆風的烏鴉」指出，民進黨除了在嘉義市長選舉中慘敗，在台北市第三選區、南投縣第二選區的立委補選前景也是不太妙，國民黨很可能拿下三連勝。所以，如果這次立委也進行補選，民進黨就很可能在九合一選戰中遭遇四連敗，2024總統大選氣勢也會受到重挫。

「逆風的烏鴉」透露，真正擔心這個選區立委補選的，應該是民進黨而不是國民黨，但國民黨竟然將優勢拱手讓出，而且還要帶上一個「讓大安區一年沒立委」的惡名，實在讓人想不透這是怎麼算的帳，「我一直在想有沒有比較溫和的形容詞可以形容這樣的操作，可惜想不到，還是只能用愚蠢兩個字形容。」