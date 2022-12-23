林奕華2月才接副市長引關注　蔣萬安：大家不要忘了還有李四川

記者崔至雲／台北報導

台北市長當選人蔣萬安今（23）日公布最後一波10位人事名單，其中，立法委員林奕華將擔任副市長，不過林要2月才到市府服務，引發外界關注。對此，蔣萬安受訪時表示，所謂千軍易得，一將難求，林奕華就是最適合的；且大家不要忘了還有副市長李四川，他絕對可以把業務推動非常順暢。

▲蔣萬安。（圖／記者許靖騏攝）

蔣萬安今日公布最後一批小內閣人事名單，對於副市長為林奕華，他表示，他找副市長的考量其實非常簡單，就是要找最好的人才、符合市民期待、也是市府團隊最大的助力。所謂千軍易得，一將難求，林奕華就是最適合的人選；就像李四川對於工務非常專精，也有好的工務協調能力，完整的行政歷練，他的專業、親切、受人敬重的特質，就是讓他三顧茅廬，一定請他為台北市打拼的原因。

蔣萬安說，林奕華長期耕耘教育議題、擔任多屆台北市議員，也擔任過雙北教育局長，又是立法委員，對於市政的熟悉無人能出其右，因此她一定能夠協助台北市府團隊溝通對話，加上這一個月林奕華擔任交接小組召集人有守有為，對於台北市重大建設的細節也都非常清楚，一定能馬上上手，因此林奕華跟李四川就是最好的人選。

至於外界關心林奕華2月才能上任，對於市政是否會銜接不上？蔣萬安表示，大家不要忘了還有非常豐富經驗的李四川，他絕對可以把業務推動的非常順暢。

針對衛生局仍未找到正式局長，蔣萬安說，衛生局跟民生習習相關有高度連結，其實適合的人選非常多 ，但要有更多時間找到符合期待的衛生局長，最後的人選一定能推動台北成為健康城市的大願景，同時也會有豐富的經驗，面對未來可能的疫病風險，能夠確實可以照顧好市民的健康。

談到新任體育局長王泓翔從宜蘭縣借將，蔣萬安指出，王泓翔擔任過宜蘭縣教育處處長，也擔任過新北市局處處長，他從基層做起，歷練非常完整，也對體育業務熟悉，他一定可以發會他的專業經驗把體育事務推動的非常順暢。

至於原民會主委巴干．巴萬留任，蔣也說，跟他對談的過程中，他其實對業務很熟悉，又是政大民族系碩士畢業，過去10多年又擔任原住民服務員，不管是基層歷練、專業，對於業務的熟悉，都希望能借重他的歷練，把原住民的業務順利推動。

