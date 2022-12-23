　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安小內閣名單一次看！七年級生入列　市府團隊走向年輕化

▲▼蔣萬安出席「2022 GAMFORCE 電競嘉年華」活動開幕式 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安小內閣名單全數出爐。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安將於25日就職，小內閣名單也已底定。副市長由前高雄市副市長李四川、立委林奕華出任，秘書長則由現任新北市政府財政局長李泰興接任，內政部參事張溫德與前台中市議員王秋冬則出任副秘書長。截至目前為止，31位小內閣名單已全數出爐，僅剩衛生局長懸缺，由副局長陳正誠暫代。

值得注意的是，這次名單中可見不少年輕世代，如資訊局長趙式隆、法制局長連堂凱兩人皆為七年級生，年僅37歲，產發局長則由年僅38歲的幕僚陳俊安接任。蔣萬安辦公室認為，經驗、創新皆是團隊需具備的特質，希望透過培訓年輕一代，讓不同背景的人才，一起帶動台北進步。

▲▼產發局長陳俊安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲新任產發局長陳俊安年僅38歲。（圖／蔣萬安辦公室提供）

【蔣萬安小內閣名單】（括號內以現職與最近任職經歷為主）

◎ 副市長：李四川（前高雄市政府副市長）

◎ 副市長：林奕華（現任立法委員）

◎ 秘書長：李泰興（現任新北市政府財政局長）

◎ 副秘書長：張溫德（現任內政部參事）

◎ 副秘書長：王秋冬（前台中市議員）

◎ 民政局長：陳永德（現任台北市議員）

◎ 都發局長：王玉芬（現任國家住都中心董事）

◎ 工務局長：黃一平（現任台北市都市發展局局長）

◎ 交通局長：謝銘鴻（現任交通部公關室主任）

◎ 環保局長：吳盛忠（前行政院環保署水質保護處處長）

◎ 體育局長：王泓翔（現任宜蘭縣教育處長）

◎ 捷運工程局長：鄭德發（現任桃捷公司總經理）

◎ 地政局長：陳信良（現任台北市副秘書長）

◎ 資訊局長：趙式隆（現任洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長）

◎ 法務局長：連堂凱（現任泰和法律事務所主持律師）

◎ 社會局長：姚淑文（現任台大社工系兼任助理教授）

◎ 教育局長：湯志民（現任政大教育學院兼任教授）

◎ 消防局長：莫懷祖（現任消防署火災預防組組長）

◎ 勞動局長：高寶華（現任台北市勞動局長）

◎ 兵役局長：李治安（前憲兵203指揮部少將指揮官）

◎ 文化局長：蔡詩萍（現任《POP大國民》廣播節目主持人）

◎ 觀傳局長：陳淑慧（前將捷文創事業總經理）

◎ 財政局長：游適銘（現任國有財產署副署長）

◎ 產發局長：陳俊安（前蔣萬安立委服務處主任）

◎ 衛生局代理局長：陳正誠（現任台北市衛生局副局長）

◎ 台北翡翠水庫管理局長：林裕益（現任和春技術學院校長）

◎ 研考會主委：俞振華（現任政大政治系教授）

◎ 原民會主委：巴干．巴萬（現任台北市原民會主委）

◎ 客委會主委：徐世勲（現任台北市客委會主委）

◎ 公訓處長：何雅娟（前台北市政府參事）

◎ 自來水處長：范煥英（現任北水處工程總隊總隊長）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
變貴了！　台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價
快訊／3連霸奧運金牌！　陸選手被驗出禁藥
稀有「天馬神獸」現身！　研究員嗨：真的四不像
台人最愛Google「這2字」！　月搜尋988萬次
LIVE／寒流急凍冷到明年！林飛帆轟黃偉哲鄉愿　郭再欽對幹退
要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　俄魔鬼人妻下場慘了
快訊／遭林飛帆轟「集體鄉愿」　黃偉哲回應了
柯文哲打包收拾辦公室！　留下「蔡英文這本書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

交保就職夢碎！　涉賄選遭收押...彰化縣議員施嘉華抗告被駁回

林奕華迴避補選、影響市政？　王鴻薇：相信有萬全的準備與安排

破冰了？曾不爽被當「備胎」　秦慧珠合體王鴻薇：小小過程已翻頁

林奕華2月接北市副市長　媒體人曝原因重轟：愚蠢！

市長室可遙望總統府？　柯文哲：上班第一天就在看「都是幻覺」

林飛帆砲轟台南政壇！　郭再欽退黨...黃偉哲吃驚但尊重

郭台銘痛斥薛瑞元「禽獸食祿」　馬英九讚：國學底子不錯！

民進黨台南之亂　黨中央：除惡務盡、勿枉勿縱

謝國樑向「雙北借將」　再公布第三波小內閣4成員名單

「世代交替」後同台！與費鴻泰誰尷尬　徐巧芯：我不搞論資排輩這套

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

交保就職夢碎！　涉賄選遭收押...彰化縣議員施嘉華抗告被駁回

林奕華迴避補選、影響市政？　王鴻薇：相信有萬全的準備與安排

破冰了？曾不爽被當「備胎」　秦慧珠合體王鴻薇：小小過程已翻頁

林奕華2月接北市副市長　媒體人曝原因重轟：愚蠢！

市長室可遙望總統府？　柯文哲：上班第一天就在看「都是幻覺」

林飛帆砲轟台南政壇！　郭再欽退黨...黃偉哲吃驚但尊重

郭台銘痛斥薛瑞元「禽獸食祿」　馬英九讚：國學底子不錯！

民進黨台南之亂　黨中央：除惡務盡、勿枉勿縱

謝國樑向「雙北借將」　再公布第三波小內閣4成員名單

「世代交替」後同台！與費鴻泰誰尷尬　徐巧芯：我不搞論資排輩這套

他獨押阿根廷中3.6萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

盤點6間五星飯店 ！開箱全台唯一無邊際泳池　絕美山景房賞無盡雲海

家事移工1／1起可在雇主家自主防疫　快篩陰可工作

楊祐寧現身《營業中》攝影機都拍他！　鬼鬼心花怒放：炎亞綸不帥了

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價！明年2月最高調漲2萬

美國一億人受凍！暴雪打亂交通　一次看懂極地氣旋影響

政治熱門新聞

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

請你離開！林飛帆要郭再欽主動退黨　「民進黨必須和黑金劃清界線」

郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

300民眾聚集總統府前喊「你跳票！我撕票！」　不滿菸防法卡立院

高虹安喊查大祕寶　郭正亮爆：徹查「這兩案」 政界倒台四分之一

林飛帆要郭再欽退黨　「台南亂象是集體鄉愿」

綠議員怒轟民進黨「該下台的不下台」

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話

又一落跑立委！林奕華2月才接台北副市長　他震驚：蔣萬安怎如此安排

快訊／林奕華接任台北市副市長！　蔣萬安發布第四波小內閣人事

蔣萬安小內閣今「開鍋」 林奕華任副市長

林飛帆轟台南！郭再欽退黨　黃偉哲：尊重

選後大檢討！他痛陳綠營出賣核心價值　「別再為政治現實鄉愿妥協」

柯文哲25日卸8年市長　收辦公室拿醫師袍笑稱「柯P回來了」

更多熱門

相關新聞

林奕華2月接北市副市長　媒體人曝原因轟「愚蠢」：拱手讓出優勢

林奕華2月接北市副市長　媒體人曝原因轟「愚蠢」：拱手讓出優勢

台北市長當選人蔣萬安今日發布第四波10位小內閣人事，由國民黨立委林奕華出任副市長，但要到明年2月才會轉至市府服務。對此，媒體人「逆風的烏鴉」23日表示，林奕華選擇在二月後上任的真實理由，就是為了避免立委補選，但該區是藍大於綠的選區，真正擔心這個選區立委補選的，應該是民進黨而不是國民黨，痛批「將優勢拱手讓出，只能用愚蠢兩個字形容。」

市長室可以遙望總統府？　柯文哲：都是幻覺

市長室可以遙望總統府？　柯文哲：都是幻覺

柯文哲25日卸8年市長　收辦公室拿醫師袍笑稱「柯P回來了」

柯文哲25日卸8年市長　收辦公室拿醫師袍笑稱「柯P回來了」

林奕華2月才接副市長引關注　蔣萬安：大家不要忘了還有李四川

林奕華2月才接副市長引關注　蔣萬安：大家不要忘了還有李四川

又一落跑立委！林奕華2月才接台北副市長　他震驚：蔣萬安怎如此安排

又一落跑立委！林奕華2月才接台北副市長　他震驚：蔣萬安怎如此安排

關鍵字：

蔣萬安小內閣台北市

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面