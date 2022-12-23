蔣萬安小內閣名單一次看！七年級生入列　市府團隊走向年輕化

▲蔣萬安小內閣名單全數出爐。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安將於25日就職，小內閣名單也已底定。副市長由前高雄市副市長李四川、立委林奕華出任，秘書長則由現任新北市政府財政局長李泰興接任，內政部參事張溫德與前台中市議員王秋冬則出任副秘書長。截至目前為止，31位小內閣名單已全數出爐，僅剩衛生局長懸缺，由副局長陳正誠暫代。



值得注意的是，這次名單中可見不少年輕世代，如資訊局長趙式隆、法制局長連堂凱兩人皆為七年級生，年僅37歲，產發局長則由年僅38歲的幕僚陳俊安接任。蔣萬安辦公室認為，經驗、創新皆是團隊需具備的特質，希望透過培訓年輕一代，讓不同背景的人才，一起帶動台北進步。

▲新任產發局長陳俊安年僅38歲。（圖／蔣萬安辦公室提供）

【蔣萬安小內閣名單】（括號內以現職與最近任職經歷為主）

◎ 副市長：李四川（前高雄市政府副市長）

◎ 副市長：林奕華（現任立法委員）

◎ 秘書長：李泰興（現任新北市政府財政局長）

◎ 副秘書長：張溫德（現任內政部參事）

◎ 副秘書長：王秋冬（前台中市議員）

◎ 民政局長：陳永德（現任台北市議員）

◎ 都發局長：王玉芬（現任國家住都中心董事）

◎ 工務局長：黃一平（現任台北市都市發展局局長）

◎ 交通局長：謝銘鴻（現任交通部公關室主任）

◎ 環保局長：吳盛忠（前行政院環保署水質保護處處長）

◎ 體育局長：王泓翔（現任宜蘭縣教育處長）

◎ 捷運工程局長：鄭德發（現任桃捷公司總經理）

◎ 地政局長：陳信良（現任台北市副秘書長）

◎ 資訊局長：趙式隆（現任洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長）

◎ 法務局長：連堂凱（現任泰和法律事務所主持律師）

◎ 社會局長：姚淑文（現任台大社工系兼任助理教授）

◎ 教育局長：湯志民（現任政大教育學院兼任教授）

◎ 消防局長：莫懷祖（現任消防署火災預防組組長）

◎ 勞動局長：高寶華（現任台北市勞動局長）

◎ 兵役局長：李治安（前憲兵203指揮部少將指揮官）

◎ 文化局長：蔡詩萍（現任《POP大國民》廣播節目主持人）

◎ 觀傳局長：陳淑慧（前將捷文創事業總經理）

◎ 財政局長：游適銘（現任國有財產署副署長）

◎ 產發局長：陳俊安（前蔣萬安立委服務處主任）

◎ 衛生局代理局長：陳正誠（現任台北市衛生局副局長）

◎ 台北翡翠水庫管理局長：林裕益（現任和春技術學院校長）

◎ 研考會主委：俞振華（現任政大政治系教授）

◎ 原民會主委：巴干．巴萬（現任台北市原民會主委）

◎ 客委會主委：徐世勲（現任台北市客委會主委）

◎ 公訓處長：何雅娟（前台北市政府參事）

◎ 自來水處長：范煥英（現任北水處工程總隊總隊長）