協助車禍傷者卻被酸「作秀」　吳怡農不在意：大家看到都會想幫忙

▲吳怡農南京、武昌市場掃街。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農昨在行程中遇到一起車禍，立即與隨行人員下車協助。相關義舉卻被名嘴張禹宣酸是「視農恭傷」、故作姿態，對此，吳怡農23日受訪時回應，相信大家看到有人需要協助，都會想要幫忙，當時在蠻危險的十字路口，就跟同仁先下車確保環境安全、避免後車追撞，這是他最擔心的。

吳怡農昨日前往拜會中山區金泰里長游進義，下午3點50分左右離開前往行天宮附近拜票途中，注意到萬豪酒店前發生一起車禍，據轉述，因為吳怡農在壯闊台灣聯盟曾學過急救的方法，當下立即下車查看傷者的狀況，另一名隨行人員則查看車流，期間有一台救護車經過，不過並沒有停下來，因此該名人員打了119急救電話，待救護車抵達後，才離開現場。

對於相關義舉，張禹宣酸這是「視農恭傷」，張解釋，正在跑行程的吳怡農，路途中遇上車禍，見狀趕緊下車恭敬的跪在傷者身旁，故作姿態擺拍希望被人看見。他也舉例：今天長官視察，我趕緊視農恭傷一番，希望留下好印象。

對此，吳怡農表示，相信大家看到有人需要協助，都會想要幫忙，昨天警消人員還沒抵達現場，又在蠻危險的十字路口，就跟同仁先下車確保環境安全、避免後車追撞，這是我們最擔心的，狀況允許的情況下，先確保傷者情況穩定，等救護車來就離開。