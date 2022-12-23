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林奕華立委缺額不補選　黃揚明疑國民黨「缺人才」：培育斷層嚴重

▲▼林奕華委員針對教育委員會今日疑似有確診者換會議室開會一事受訪。（圖／記者陳換丞攝）

▲立法委員林奕華。（圖／記者陳換丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長當選人蔣萬安23日發布第四波10位小內閣人事，由國民黨立委林奕華出任副市長。對此，資深媒體人黃揚明表示，林奕華2月才接任台北市副市長，屆時該區立委缺額將不補選，痛批國民黨的人才缺到蔣萬安非得拉一個現任立委去做副市長，「國民黨的人才培育斷層，其實比世代交替不交替更嚴重。」

林奕華表示，她很感謝蔣市長選後多次徵詢她，邀請她一同為台北市民服務，但因立法院正值預算會期，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。她也補充，位於大安區服務處不會關門，將轉為立法委員曾銘宗服務處，而她長期關心的教育文化議題，未來相關法案與政策也將委由李德維等不分區立委接手監督。

黃揚明今日透過臉書發文指出，林奕華接任台北市副市長後，屆時該區立委缺額將不補選，痛批「國民黨的人才缺到蔣萬安非得拉一個現任立委去做副市長，還為了避免再一場補選，硬要林奕華拖到剩餘任期不滿1年的2月1日上任，國民黨的人才培育斷層，其實比世代交替不交替更嚴重。」

貼文一出立馬引發熱議，有網友留言表示，「反正有川伯頂著，那有沒有其實好像沒差啊」、「看王鴻薇要到今年才有機會選立委，就知道他們根本沒有培育人才了」、「徐巧芯突顯國民黨長期以來的詬病，老的不願退，中生代無法更上層樓，年輕人熬到變中年人，好人才自然會向外發展」。然而也有網友留言狠酸，「如果能邀請黃珊珊當副市長，這樣的格局豈不更大？風評更佳？」，黃揚明則回應「也要看黃願不願意」。

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關鍵字：

林奕華黃揚明蔣萬安國民黨

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