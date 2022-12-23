林奕華立委缺額不補選　黃揚明疑國民黨「缺人才」：培育斷層嚴重

▲立法委員林奕華。（圖／記者陳換丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長當選人蔣萬安23日發布第四波10位小內閣人事，由國民黨立委林奕華出任副市長。對此，資深媒體人黃揚明表示，林奕華2月才接任台北市副市長，屆時該區立委缺額將不補選，痛批國民黨的人才缺到蔣萬安非得拉一個現任立委去做副市長，「國民黨的人才培育斷層，其實比世代交替不交替更嚴重。」

林奕華表示，她很感謝蔣市長選後多次徵詢她，邀請她一同為台北市民服務，但因立法院正值預算會期，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。她也補充，位於大安區服務處不會關門，將轉為立法委員曾銘宗服務處，而她長期關心的教育文化議題，未來相關法案與政策也將委由李德維等不分區立委接手監督。

黃揚明今日透過臉書發文指出，林奕華接任台北市副市長後，屆時該區立委缺額將不補選，痛批「國民黨的人才缺到蔣萬安非得拉一個現任立委去做副市長，還為了避免再一場補選，硬要林奕華拖到剩餘任期不滿1年的2月1日上任，國民黨的人才培育斷層，其實比世代交替不交替更嚴重。」

貼文一出立馬引發熱議，有網友留言表示，「反正有川伯頂著，那有沒有其實好像沒差啊」、「看王鴻薇要到今年才有機會選立委，就知道他們根本沒有培育人才了」、「徐巧芯突顯國民黨長期以來的詬病，老的不願退，中生代無法更上層樓，年輕人熬到變中年人，好人才自然會向外發展」。然而也有網友留言狠酸，「如果能邀請黃珊珊當副市長，這樣的格局豈不更大？風評更佳？」，黃揚明則回應「也要看黃願不願意」。