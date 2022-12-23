又一落跑立委！林奕華2月才接台北副市長　他震驚：蔣萬安怎如此安排

▲立委林奕華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長當選人蔣萬安23日公布第四波小內閣人事，其中，立法委員林奕華將出任副市長，但要到明年2月才會轉至市府服務，不過，因為所遺任期不足1年，將不會有補選問題。台北市議員阮昭雄23日被媒體問及林奕華要到明年2月才辭職轉任，阮先是震驚「她有這樣講嗎？」他表示，這讓市政府少一個月的副市長、大安區少一年的立委，不知道蔣萬安跟林奕華為何會做這樣的安排。

對於接任副市長，林奕華上午坦言，答應接任副市長一職考慮甚多，尤其目前正值立法院預算會期，監督預算的工作尚未完成，另外，各界關切的《氣候變遷因應法》、《菸害防制法》等重大法案也還在進行中，她的服務處與國會辦公室仍有眾多服務案件在持續處理，種種因素讓她無法答應立刻接任副市長工作。

林奕華表示，她已徵得蔣市長同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。由於所遺任期不足1年，不會有立委補選問題。

而議員阮昭雄23日陪同民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農掃街，被媒體問及此事時，他先是震驚「她有這樣講嗎？」在確認是林奕華新聞稿內容後，他表示，這讓市政府少一個月的副市長、大安區少一年的立委，自己認為「這是最糟糕的安排」。

阮昭雄進一步指出，這當然依法有據，但對選民來說是最糟的安排，「她如果不想在大安區服務，也不該阻止別人」，不知道蔣市長跟林奕華為何會做這樣的安排。