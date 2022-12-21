郭台銘怨去年買BNT困難重重　民眾黨團：民進黨疫苗政策失敗失能

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘19日透露採購BNT疫苗時遭遇困難重重，讓他感嘆執政當局未把人民生命作為第一優先，郭也直言，「若可以早進來2個月，我們死亡人數可以大大減少」，引起討論。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（21日）表示，民進黨疫苗政策失敗、失職、失能，政府要做深刻檢討。





▲邱臣遠、賴香伶。（圖／記者許靖騏攝）

邱臣遠與黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿21日上午在立法院舉行回應時事記者會。針對郭台銘採購BNT遇到的問題，邱臣遠說，民進黨疫苗政策失敗、失職、失能，從過去三級警戒到疫苗短缺，民間團體要做相關採購卻受阻，而郭日前也提出無奈跟遺憾，民進黨政府要做深刻檢討。

邱臣遠指出，紓困特別條例當時編了8000多億元特別預算，其中300多億元做疫苗採購，但不管在國際疫苗採購，或為高端開綠燈情況下，都造成在當時國人最緊急時，疫苗不夠，這大家歷歷在目，也在九合一選舉給了當局重重一巴掌。

邱臣遠認為，如果民進黨再不調整內閣團隊、執政態度、對民意機關的尊重、民意的謙卑等，2024年民意再將反撲。

至於近期普拿疼藥品缺貨現象，張其祿表示「至為誇張」；他表示，現在還在防疫期間，過去缺疫苗、口罩、快篩試劑，若政府有決心，這件事有這麼難嗎？乾脆果決禁止用包裹寄往中國。