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解讀郭台銘「炒作BNT」內幕　梁文傑轟：自己開支票賴在政府頭上！

▲▼台北市議員梁文傑市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲梁文傑針對郭台銘採購BNT一事發表看法。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘19日透露購買BNT疫苗時遭遇重重困難，感嘆執政者未把人民生命作為第一優先，此話引起各界討論。對此，台北市議員梁文傑21日就在臉書指出，看完報導聽懂郭台銘的意思後，他認為，有人說郭台銘講這些話是因為想選總統，但郭台銘其實就是個生意人，想把自己開的支票賴到政府頭上。

梁文傑導讀郭台銘的談話內容，指出郭台銘說，當時買BNT結識了BNT高層，知道BNT也有在發展癌症藥物，郭台銘口頭和BNT說會再訂3000萬劑疫苖，然後也爭取到BNT來台和永齡基金會合作開發癌症藥物。現在BNT來台灣成立分公司，人家董事長在問郭台銘當時承諾的3000萬劑還有沒有希望，郭台銘說「但現在我也不知道該找誰」、「現在選完了，人也換了，但我還欠人家一個3000萬劑的承諾」、「對一個德國的友邦、德國的友人，在台灣最困難時伸出援手，這時候如果一劑訂單都沒有，我替BNT叫屈」。

梁文傑指出關鍵就是，「郭董要和BNT合作做生意，當時承諾人家還要買3000萬劑，結果現在人家找上門，然後郭台銘就要政府幫他實現承諾」。至於莫德納還有2000萬劑，每天只打3萬，為什麼還要再買3000萬劑BNT？這點郭台銘不管，郭台銘說他媽媽打了3劑BNT，不知道第4劑改打莫德納會不會有副作用，所以郭台銘認為就是要再買BNT。

因此，梁文傑認為，有人說郭台銘講這些話是因為想選總統，但郭台銘其實就是個生意人，想把自己開的支票賴到政府頭上。政府花公帑再買3000萬劑BNT打不完郭台銘不管，多數人已經確診過根本不想再打郭台銘也不管，「不買，就是政府不重視人命。」

梁文傑強調，郭董談的是生意，不是政治，但郭董很會利用政治來幫自己做生意，這就是郭董厲害的地方，隨郭董起舞就太笨了。 

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