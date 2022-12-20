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銀髮族另類耶誕禮　新北市圖推「樂齡閱讀箱」

▲新北市圖推「樂齡閱讀箱」 狗醫生陪伴樂活閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市立圖書館推「樂齡閱讀箱」服務。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

耶誕即將到來，新北市立圖書館特別來到萬里的瑪鋉公共托老中心，為銀髮長者們帶來專屬的「樂齡閱讀箱」耶誕禮物，除了精選50冊適合銀髮族的「精神食糧」，還有超萌毛小孩陪伴閱讀，希望可以豐富長者的心靈與精神生活，讓長輩們也能感受到耶誕的歡樂與溫暖。

新北市立圖書館館長王錦華表示，高齡化社會，許多長輩都需要陪伴與關懷，圖書館除了針對高齡者的需求，打造友善的銀髮閱讀空間，此次更配合「聊藝療」新北市全齡藝術樂活計畫，與新北市文化基金會合作，推出「樂齡閱讀箱」銀髮閱讀服務，免費送書到高齡照顧服務機構，除了解決銀髮長者不方便到圖書館館借閱的問題，同時希望透過閱讀豐富高齡長者的精神生活，降低及預防高齡族群失智的風險。

王錦華說，為了讓托老中心的長者提前感受耶誕氣氛，新北市立圖書館「聊藝療-樂齡閱讀箱」銀髮閱讀服務，特別精選適合年長者閱讀的「大字書」，同時邀請狗醫生一起為長輩朗讀，陪伴銀髮長者閱讀過耶誕；根據研究結果顯示，閱讀頻率越高，心智與記憶退化得越慢，在老年時期依然大量閱讀者，大腦的老化程度可以延緩許多。

為了服務高齡讀者，新北市立圖書館特別推出「聊藝療-樂齡閱讀箱」，提供銀髮族專屬的送書服務，透過為長者挑選適合閱讀的書籍，鼓勵銀髮長者在日常生活中多閱讀，保持大腦活躍，維持身心健康，目前已提供全市包括長照中心、護理之家、社區發展協會及里辦公處等15個單位送書服務，未來會繼續為更多高齡者打造通往閱讀的捷徑。詳細服務資訊請至「聊藝療」平台查詢。

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