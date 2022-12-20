來新北玩中和四號公園　都市森林中體驗特色遊戲場

▲中和公園內藏身在都市森林中的「森林樹屋」主題特色遊戲場。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為了使公園遊戲場機能更加完善，經「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」府平台考量區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性進行綜合評估，綠美化環境景觀處與區公所攜手在中和公園（又稱四號公園、823公園）打造「森林樹屋」為主題的特色遊戲場。

景觀處長林俊德表示，中和公園結合韌性都市林的自然意象，有2座以森林樹屋為主題的大型遊具：其中一座可以讓孩童挑戰攀爬網一步一步登上樹頂，再藉由超過6公尺的旋轉溜滑梯回到大地，相當刺激有趣。

▲森林樹屋主題特色遊戲場中，結合不同難度攀爬網及滑梯的大型遊具。

另1座結合不同難度的攀爬網及滑梯，增加遊戲挑戰性之外，更藉由肌力訓練增加大腦的血流速度，提高警醒程度與注意力，同時促進神經細胞間的連結，促進雙側前額葉的活化，進而增加大腦執行功能。

林俊德說，遊戲場也有設置鞦韆、搖搖馬及跳格子等深受孩童喜愛的遊戲設施，可以滿足各年齡層孩童的遊樂需求，場域搭配自然卵礫石地坪及水生動植物圖案為造型的彩色無縫地墊，讓孩童在都市森林中無憂無慮的遊戲。

▲中和公園內森林樹屋主題特色遊戲場「鞦韆」。

農業局長李玟表示，新北市政府積極推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，目前已完成167處公園，數量居全國之冠，未來會持續結合在地亮點及自然環境，推動具有特色的遊戲場所並提供市民更多美好的公園休憩空間，歡迎大家來新北玩公園！

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