新北陳菊江阿嬤偕孫陳翰　獲全國優良族語保母表揚

▲新北獲獎族語保母陳菊江及幼兒陳翰穿著傳統服飾參與表揚活動。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

臺東縣由原住民族委員會17日舉辦「111年度原住民族語保母獎助計畫」表揚暨成果展，表揚111年度原住民族語保母獎助計畫優秀族語保母及幼兒，其中獲獎者新北族語保母陳菊江及幼兒陳翰是全國北部唯一受表揚的保母及幼兒，對於傳承原住民族語言的新北族語保母最大肯定。

新北市原民局長羅美菁指出，新北市族語保母陳菊江2017年起加入原住民族語扎根計畫，2019年即帶著孫子陳杰（今年7歲）獲選優秀族語保母及幼兒，與今年獲選的幼兒陳翰（5歲）、及現在最小還在托育中的陳昊（2歲），從小一起學習族語，又再受肯定。

▲原住民族委員會副主委林碧霞進行表揚，頒發優秀族語保母陳菊江及幼兒陳翰獎狀。

獲獎的族語保母陳菊江女士表示，平常透過早晚在家照顧三個孫子，全用族語互動方式，在早安，吃飯，睡覺，洗澡的同時，教導日常用語、用品的說法。這次特別感謝原民會、新北原民局及臺東大學專管中心，也感謝新北原住民族語言推廣人員柯清水老師的指導，讓他們能夠受到再次獲獎的肯定。期望能再接再勵多學習原住民族的文化，傳承到下一代讓族語發揚光大，讓原住民族文化邁向更好的明天。

新北獲獎托育幼兒陳翰用著童音說：「很開心！」；陳翰媽媽則表示，孩子雖然年紀幼小，但學習能力佳，靠著阿嬤耳濡目染地教導族語，很快就能跟長輩用族語溝通，覺得獲獎對語言學習家庭是一種很好的肯定。

▲新北獲獎族語保母陳菊江（左2）及幼兒陳翰（左3）。

羅美菁表示，營造母語家庭環境是非常重要的，除了配合中央的族語保母計畫，同時也努力推廣各項族語振興，全面營造友善族語環境，落實推廣原住民族語言及文化傳承。期望小朋友可以從家庭生活開啟對族語文化的欣賞與認同，沉浸在說母語的環境來達到族語向下紮根傳承的目的。

【更多新聞】

►謝國樑公布副手 《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

►石門北19線5.5公里路基塌陷 「全線道吞噬」雙向封閉

►同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」 民眾：毛毛的

►14年前碧砂漁港浮屍案 項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家