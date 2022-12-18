板橋溪北公園地下停車場如期發包　新北力拚2023年正式動工

▲新北市板橋溪北公園地下停車場模擬圖。（圖／新北市交通局提供）



記者郭世賢／新北報導

新北市23案前瞻停車場，新北市政府交通局表示已完工9案，規劃設計施工14案；其中板橋區溪北公園地下停車場工程於14日開標，並於16日完成評選作業，預計今年底前決標，力拚明年動工。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，板橋區另2案前瞻停車場工程-忠孝公園及信義國小地下停車場亦跟進發包，也預計在今年底前上網公告，積極推動。

蔡柏坤說，板橋區3案地下停車場統包工程於2020年完成工程規劃後，因受國際原物料大漲及缺工缺料影響，導致無法順利決標，期間雖增加部分經費及工期，廠商仍因不確定因素及風險過高，不願意參與投標，新北市於是調整招標策略，先進行設計發包，來降低廠商風險，同時也爭取時間，一併完成多目標、都審及請領建照相關程序。

交通局表示，板橋3案地下停車場工程預算以招標階段最新物價調整編列預算，並於契約內規範物調機制，目前3案已由停車管理基金增加預算，不僅沒有造成市庫財政的額外負擔，且以符合市場行情及增加廠商投標意願，積極加速推動停車場建設。

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