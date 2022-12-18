聖誕老人跑哪去　府中15「Santa迷路中」沉浸式圓頂體驗開展

▲府中15「Santa迷路中-沉浸式圓頂體驗展」打造充滿聖誕氛圍的動畫。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了迎接聖誕節，新北市板橋區府中15以充氣式投影圓頂打造全新動畫主體，即日起展出富有溫度及具童趣感的「Santa迷路中-沉浸式圓頂體驗展」，民眾進入充氣式圓頂內即可感受四面八方被不同聖誕圖案包圍的震撼，特別精選一系列療癒身心的有趣環景影像，讓人置身於動畫故事之中，開啟感官體驗的新層次。

新北市文化局長龔雅雯表示，府中15與國立臺灣藝術大學科技藝術實驗中心合作，引進充氣式投影圓頂，具可適用於多種場域的機動性，也免去穿戴式裝置的不便，民眾只要進入充氣式圓頂中，就會即時呈現四周環繞影像。

▲「Santa迷路中-沉浸式圓頂體驗展」即日起至12月29日在府中15展出。

龔雅雯說，搭配聖誕節慶氛圍，本次主題特別邀請手繪插畫家陳鈺明創作4種不同主題的影像，以圓頂特殊觀看模式，將動畫製作成以圓心向外擴散的畫面，讓觀眾沉浸在可愛聖誕老人跳舞、旋轉木馬動畫世界中合影留念，帶給民眾一段療癒、放鬆的片刻時光。

文化局表示，「Santa迷路中-沉浸式圓頂體驗展」即日起至12月29日在府中15 三樓展出，體驗時間為上午10時至12時、下午2時至5時，更多訊息請上「府中15」官網查詢或洽：02-2968-3600分機211。

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