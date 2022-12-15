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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇確診後首曝病況！　心繫選情改用視訊、直播與吳怡農拼戰

▲▼王鴻薇確診，以影片方式回應議題。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲王鴻薇確診，以影片方式回應議題。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選只剩不到1個月就要投票，但今（15）日凌晨卻驚傳國民黨參選人王鴻薇確診，令外界擔憂影響選舉步調。對此，王鴻薇接受媒體訪問指出，目前喉嚨有點腫脹且會咳嗽；而選戰則會採取視訊拜票、網路直播等方式來彌補，也請競選團隊繼續向選民接觸與懇託。

王鴻薇今天凌晨12時許透過助理在媒體群組表示「對不起，我確診了」，並宣布將暫時停止親自拜訪里長及選民。王鴻薇今早錄製影片答覆媒體詢問，表示感謝大家關心她的身體狀況，目前狀況還好，只是喉嚨有點腫脹而且也有咳嗽的狀況。她並提及，醫師說今天有可能喉嚨會破皮，所以會特別注意，會設法盡量趕快早日康復，再次謝謝大家的關心。

針對競選期間確診是否打亂競選步調？王鴻薇答覆，因為這次競選期間確實非常緊湊，而確診後至少有5天不能拜票行程，但會採取補救措施，包括用視訊來拜票，也會用視訊回答媒體提問，更重要會在身體許可之下進行網路直播，隨時跟選民互動。

王鴻薇強調，儘管沒辦法出門拜票，但仍會想辦法用各式各樣的方式來彌補回來，並且也會請競選團隊繼續跟選民接觸，向選民懇託，來彌補這5天她無法出門拜票的行程。

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