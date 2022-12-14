吳怡農要贏是做夢？　在地議員曝原因：攻擊是唯一解方

▲民進黨立委補選參選人吳怡農。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立法委員補選選戰開打，民進黨參選人吳怡農喊出乾淨選舉、不攻擊、不抹黑訴求，對戰議員轉戰立委的國民黨參選人王鴻薇。在地議員梁文傑14日晚間分析，民進黨在這個選區基本盤就是輸，要贏是做夢，加上補選投票率低，他也以台中市第二選區立委補選經驗「揭發顏家」經驗為例指，攻擊是唯一解方。

梁文傑今年在九合一選戰失利，未能成功連任，但仍經常透過臉書針砭時事。梁今天晚間撰文分析，因為他自己沒選，不太願意講對選局的看法，不過，今天接受資深媒體人周玉蔻專訪被逼問了一些，很多記者又追問，現在就講完整一點。

梁文傑指出，這些年下來，凡是補選的局投票率都只有30%左右，意思就是會出來投票的都是政黨認同很高的人，唯一的例外是民進黨立委林靜儀和國民黨前立委顏寬恒的台中市立委補選那一戰，投票率約52%，當時這麼多出來投林靜儀的人，未必是因為喜歡林靜儀，更主要是討厭顏家，揭發顏家，讓顏家無所遁形，讓大家都不想讓顏家當選，所以林靜儀才會贏。

梁文傑直言，吳怡農這一戰，如果沒有讓選民很不想讓王鴻薇當選而出來投票，基本盤就是輸，基本盤中山區勉強打平，但還是輸，北松山眷村那麼多，民進黨要贏是作夢，攻擊是唯一解方，以上供操盤人士參考。