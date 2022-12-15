朱立倫「恢復小三通！台灣人最大受益」　台大醫：忘了這事？

▲朱立倫呼籲恢復小三通。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國民黨主席朱立倫表示，國民黨全力支持開放小三通，開放之後最大受益者是台商與台灣人民。對此，台大婦產科醫師施景中指出，難道大家忘了「三聚氰胺毒奶粉」事件嗎？你們真的有考慮台灣自己人的感受嗎？請多想一想。

施景中14日在臉書說，朱主席說政府不開放小三通，是因意識形態作祟，政府應協助中國醫療需求，「我們醫療界朋友已經傳開，大家幾乎都反對。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中寫道，難道大家忘了，在三聚氰胺毒奶粉發生後，中國人民到香港和其他國家搶嬰兒奶粉，導致香港人自己沒有嬰兒奶粉可以買的往事？還有為了搶尿布，在國外和當地居民大打出手的新聞。

▼施景中反對恢復小三通。（圖／資料照／記者曹仲寧攝）



施景中表示，現在台灣疫情已經緩和，所以可能許多人都忘了，年中疫情膠著時，台灣的普拿疼賣到都缺貨，更不要講清冠1號了；外媒報導，目前上海、北京疫情延燒，許許多多的醫護都已確診。

施景中指出，美國COVID-19首席專家佛奇也警告，在這一波疫情重新點燃之後，病毒有可能在這個冬天出現重組，跑出更危險、傳染力更高的變種病毒。

「當逐漸平息下來的台灣疫情，如果因為新變種病毒闖入而重新點燃，後果不堪設想。」施景中強調，而在這時候，朱主席說要儘速恢復小三通，「你們真的有考慮台灣自己人的感受嗎？請多想一想。」

朱立倫13日說，國民黨將全力支持恢復小三通，開放之後最大受益者是台商與台灣人民，民進黨不願開放都是意識形態，「中國大陸若需要醫療資源，我們應該盡力協助。」