蔣萬安小內閣「資訊局長趙式隆」背景超狂！　19歲創業賺第一桶金

記者黃翊婷／綜合報導

準台北市長蔣萬安14日公布7名文教體系的小內閣成員，其中新任資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱年僅37歲，掀起各界熱議。其實趙式隆在新創圈、科技圈相當出名，他19歲便投入創業，是台灣雅虎歷年來最年輕、評比最佳的實習生，靠著幫中小企業建立網站賺下第一桶金。

▲趙式隆19歲便賺下人生第一桶金。（圖／翻攝自Facebook／趙式隆，下同。）

趙式隆現職為洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長、國立陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授、國立教育廣播電台「創青宅急便」節目主持人，曾擔任台北市政府產業發展局首席資料科學家、台大專任助教／講師、台灣矽谷創業家協會創會理事長、行政院國家發展基金投資審議委員、行政院青年顧問等等，經歷十分豐富。

現年37歲的趙式隆在新創圈、科技圈相當有名，還曾被媒體選為「未來大人物」之一，他也是台灣雅虎歷年來最年輕、評比最佳的實習生，他在大學時選擇就讀電機系，19歲便在家中房間創業，利用自己的美術專業以及對科技的靈敏度，幫助中小企業建立網站，還是學生存款就首度突破7位數。

▲趙式隆在新創圈、科技圈相當出名。

「當生存不是問題，下一步就是實現夢想。」趙式隆曾在一場演講中提到，他在台大擔任5年助教、講師，發現學生在上課時死氣沉沉、毫無互動，下課後才願意主動提出問題，為了解決這個問題，他與同伴共同研發一款App，學生可以透過App隨時與老師互動，大幅度改善教學品質。

趙式隆2017 年成立洽吧智能股份有限公司，主攻研發客服聊天機器人（Chatbot），過程中意外發現商機，進而成為台灣保險科技的領導品牌，搖身一變成為台灣市占率最高的保險科技技術服務供應商。

如今趙式隆加入準台北市長蔣萬安的「小內閣」，掀起各界議論。對於外界質疑新任局長人選是否能夠勝任職務，蔣萬安陣營發言人鄭世維表示，每個階段都有每階段任務，蔣萬安要借重大家的專業。