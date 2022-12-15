從「沒存在感的幕僚」變成議員　游淑慧因民眾一席話嗨翻

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧以22,577票連任，為該選區第三高票。她透露，選後自己在路上被民眾認出，對方說她當議員4年來的表現大家都有看見，讓她心情飛揚了一天，並回憶自己從沒有存在感的幕僚人員一路走到現在，「還挺有成就感的，什麼都試過。」

游淑慧說，有個也是市府人員的民眾在路上認出她，先說完恭喜，再說她很厲害 、得票很不錯，更說她從完全沒人知道、沒有知名度的祕書幕僚 ，到現在只有四年，但表現他們都看得見，「我聽了後心情飛揚了一天 」。

游淑慧指出，她沒有什麼家庭背景，也沒有像另名議員徐巧芯一樣在國民黨的豐富政治歷練。整個職場生涯就是沒有存在感的幕僚人員，從行政祕書到政策幕僚……甚至網路小編，我都經歷過，所以現在的她對於每個現狀都充滿感恩，因為今天都比昨天好。

游淑慧表示，父親過世後，家裡曾經負債累累數年，這段經歷她從沒對外說，包括同學、朋友、親戚或同事，也曾經缺乏自信、只求安穩，唯一的生活目標就是希望還清負債，一路走來如同走過死蔭的幽谷，靠著神的支持和安排外，最感謝的就是郝前市長給她的栽培和機會，要不然應該沒有今天這樣的視野和自信，「我永遠無法預知我會如何，唯有心存感恩，胸懷熱情，帶著勇氣……堅定往前走。」