中國貿易障礙歧視不斷！經濟部、衛福部、農委會用4張圖揭真相

▲經濟部、衛福部、農委會用4張圖，揭中國貿易障礙歧視不斷的真相。（圖／經濟部提供）



記者陳家祥／台北報導

中國近日不斷透過不合理要求製造貿易障礙，阻礙台灣商品出口，不只多項農、漁產品輸入受阻，連帶酒類、零食等業者難逃受影響。經濟部、衛福部與農委會14日晚間在臉書發文，透過4張圖向國人說明，呼籲國內應該團結對外，而不是指責受害業者為何不配合中國的無理要求。

經濟部表示，中國對台灣食品的不公平貿易及歧視性待遇，國內應該團結對外，而不是指責受害業者為何不配合中國的無理要求。針對幾個大家關心的問題，經濟部、衛福部與農委會整理資料，向社會報告：

1.政府有沒有提前協助業者補件？

近期中國暫停進口部分台灣食品，但早在中國公布新制草案時，政府就已經徵詢國內食品公會意見，我國也向 WTO 相關委員會提出多達 9 次的特定貿易關切，但中國仍執意執行這項規定。

在接獲中方通知後，政府也立即以專區、專線、專人方式，協助我國業者提交註冊申請跟補件，也委託專業機構進行業者實地查核跟輔導，依照最新的統計，已經協助輸中食品企業遞件達到 3,305 件。

2.中國的歧視性待遇是什麼？

中國對於台灣歧視性的貿易待遇，除了其他國家的申請期限是到 2023 年 6 月 30 日，台灣則是到今年 6 月 30 日，比其他國家的期限少了一年，對於遭暫停進口的業者，也沒有說明任何理由，業者無從補件。

3.為什麼這麼多業者無意願補件？

在申請時，因為業者還需填報產品原料、配料的名稱跟占比，還有生產時的加工流程，許多業者因不想透露配方，所以表達沒有意願繼續補件。