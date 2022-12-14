蛋價漲！邱臣遠要陳吉仲思考去留　「農委會多年來做不到以量制價」

▲邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對近來民眾熱議日本蛋價比台灣便宜議題，民眾黨立委邱臣遠今（14日）表示，農委會主委陳吉仲不只不能解決蛋荒與蛋價，連既有的農產外銷管道也無力維持；邱認為，要根本性解決蛋價高漲問題，農委會就要積極協助改善雞場飼養模式，轉型為非開放式的養殖方式，以提升蛋雞的產蛋率，以量制價，但這些農委會明明都知道，多年來卻一直做不到，「陳主委應該要好好思考去留問題了」。

邱臣遠14日表示，近一年來，台灣的蛋價瘋狂飆漲，從一斤30元一路漲價到現在的50元，達到46個月以來新高價，由於雞蛋卻是民生必需品，從餐桌到食品加工都離不開它，一物漲萬物皆漲，讓國人的錢包縮水，生活品質也跟著打折扣。

邱臣遠說，陳吉仲不只不能解決蛋荒與蛋價，連既有的農產外銷管道也無力維持，上任四年不僅是「斷銷主委」，更是「跳票主委」。

邱臣遠指出，面對鳳梨釋迦遭大陸當局暫停輸入的困境，陳吉仲保證以「內、外銷及加工三箭」解決，結果跳票，而導致大崩盤；後來石斑魚再遭大陸停止進口，陳又推出「班班吃石斑」，結果還是跳票；至於現在人民吃不起蛋，陳乾脆不演了，表明蛋價高不是問題，只是現在農業產銷千瘡百孔，農民求救無門，到底該找誰負責？



邱臣遠認為，要根本性解決蛋價高漲問題，農委會就要積極協助改善雞場飼養模式，轉型為非開放式的養殖方式，降低氣候、疾病與疫情等因素干擾，提升蛋雞的產蛋率，以量制價，才能根本抑制蛋價飆漲。

但邱臣遠撂狠話，「農委會明明都知道，但多年來卻一直做不到，陳主委應該要好好思考去留問題了」。