佳德鳳梨酥拒交配方　綠議員控陸方：操作台灣輿論怪罪政府

▲台北市議員許淑華。（圖／許淑華辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

中國大陸近日無預警禁止台灣大量食品進口，知名糕餅店「佳德鳳梨酥」因涉及商業機密而放棄補件。對此，民進黨台北市議員許淑華表示，中國大陸這次又突襲卡關台灣的食品業，想偷最重要的商業機密，並操作台灣輿論怪罪政府，呼籲農委會輔導台灣農漁民將冷鏈運輸做好，讓我國產品走到世界各地，不需再依賴中國大陸的單一市場。

許淑華14日表示，民眾應該早有警覺，中國大陸長期以來都用偷的、用抄襲的、用瓢竊的，獲得技術後就把正牌廠商踢走，得不到的就想毀掉，例如無印良品，他們「錢進」中國大陸後遭到盜版及瓢竊，最後提告冒牌廠商還輸掉官司。另外，台積電明明是因為半導體技術領先全球，布局歐美日擴大台灣影響力，赴美日投資，卻被中國大陸謠言中傷是掏空台灣，試圖想打擊、毀掉台積電。

「真正掏空台灣的是中國與親中的買辦」，許淑華認為，中國大陸過去偷竊台灣農漁技術，包括鳳梨、石斑魚、釋迦等，都是台商帶著錢跟技術到中國大陸投資，技術被他們偷走後，台灣廠商就被一腳踢開。她說，這次中國大陸又突襲卡關台灣的食品業，想偷最重要的商業機密，並操作台灣輿論怪罪政府。

許淑華說明，台灣不該再依賴中國大陸單一市場，「我們有很多國際貿易的夥伴，不需要把風險都集中在中國，台灣有能力做全世界的生意，我們的農漁產品都相當優秀。」許淑華也呼籲農委會輔導農漁民將冷鏈運輸做好，讓我國產品走到世界各地，不需再依賴中國大陸的單一市場。