內閣1月改組蘇貞昌去留　民進黨5大派系立委態度一次看

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德14日由前文化部長鄭麗君代理登記參選主席，黨務系統以及2024總統大選「定於一尊」，「黨政分離」時代開啟，政壇也關注明年1月中旬立法院完成總預算案審查後，內閣改組幅度。一名新系立委表示，改組不該只是公式化的人事異動，應思考哪些政策需調整，搭配有即戰力的人選；英系立委則說，一定程度改組有必要，尊重總統職權。

據指出，黨內普遍認為可望留任的蘇貞昌近日已啟動內閣人事徵詢工作，另外任期將屆滿的執政縣市首長動向亦備受關注，包括桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等人，被看好入閣襄助政務。

一名新系立委說，思考內閣異動議題不該只討論人選，也應該討論政策方向，例如有哪些政策需要調整，不該淪於「敗選後公式化換人」的狀況，否則縱有人事異動，仍恐是徒勞無功。他說，內閣改組的時間點可望落在立法院預算會期落幕、明年1月中旬左右，距離還有1個月左右的時間，應該思考哪些部會有比較好的繼任人選，有能力銜接未來1年多的時間，必須要能夠馬上進入狀況，發揮即戰力，並讓外界耳目一新。

英系立委則低調回應說，內閣人事是總統職權，民進黨面對九合一選舉敗選，一定程度的調整絕對是有必要，至於蘇揆要留任或下台、亦或哪些部會要調整，必須尊重總統職權。

正國會立委陳亭妃受訪表示，現階段黨內有很多不同的聲音，但民進黨要先穩住，應該去檢討為什麼這次做了這麼多，民眾卻沒有感受，中間選民也沒有走出來投票，而不是一昧討論要改誰、換誰，「改誰真的有改到要害嗎？」應該先把問題找出來，找出敗選的原因。

湧言會方面，據指出，目前並沒有特別針對改組議題做討論，但確實對於蘇內閣施政，黨內也有不是那麼好溝通、面對很多議題上態度過於強硬的評論，至於外界高度關注的鄭文燦動向，肯定他是入閣很好的人選，可望做到政通人和，感覺起來是還不錯的人選。

此外，新系立委劉世芳今天上午受訪說，地方對內閣改組人選的討論並不多，她比較希望民進黨在進行檢討時，可以針對整體選舉策略以及公共政策的缺失做討論，例如很多人關注民進黨在同溫層裡面選舉，沒有涉入新型社群網路平台，又面對認知作戰、假訊息滿天飛，她因「愛之深責之切」而提出評論，希望改善，個人也不會想要對內閣改組提出任何意見。

派系屬性為綠色友誼連線的立委何志偉昨天受訪說，由於目前仍在審預算，閣揆去留的話題應該等到審完再來討論，現在天氣這麼冷，蘇貞昌應該也覺得冷。他說，不能抹滅行政團隊的貢獻，「不是走或不走，只是什麼時候走而已。」