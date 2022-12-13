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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

脫口真心話？　吳怡農：喊「票投國民黨、台灣變香港」沒意義

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委補選參選人吳怡農13日上午提出兵役改革政見，表態支持義務役役期延長，以及成立「國土防衛部隊」等主張，但並未明講役期應延長多久。不過，吳會中在媒體問答環節又語出驚人，脫口「我們可以喊票投民進黨，青年上戰場，或者票投國民黨，台灣變香港，這些都沒有意義」，遭媒體追問是否打臉民進黨2020大選競選主軸，吳則說要放下政治，一起面對問題。

▲▼吳怡農第二場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農今天舉行第二場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

吳怡農今天上午在位於中山區的達文西會議空間舉行第二場政策發表記者會，以「和平是我們的使命，強化國家安全」為題拋出4項主張，包括：義務役的訓練內容與役期應該進行檢討，建立國家安全政策指導文件體系，建立「國土防衛部隊」，全面推廣「災害應變」訓練。

會中有媒體關注，藍營在九合一選舉操作「票投民進黨，青年上戰場」一事，吳怡農說，面對國家安全這麼重要的議題，需要少一點點政治操作和對立，多一點點的團結，「我們可以喊票投民進黨，青年上戰場，或者票投國民黨，台灣變香港，這些都沒有意義」，因為此時應該找到共識，至少針對國家安全團結一心，看到問題，解決問題，因為選舉吵得很兇、很多人感到無奈，但如果選舉都沒有辦法討論重要議題，要選舉做什麼？

▲▼吳怡農 國土防衛部隊 第二場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

吳怡農強調，他期待透過這次選舉引發討論，一起來面對問題，也看到社會期待全面改革兵役制度、適度延長役期，這是必須一起面對的，呼籲不要為了選舉繼續操弄、持續抹黑，這對國家安全、台灣長期發展都沒有幫助。

媒體追問，民進黨過去靠著「票投國民黨，台灣變香港」議題在2020年大勝，但吳怡農說沒有意義，這樣是在打臉黨中央當時的競選主軸嗎？吳怡農說，現在與兩年前、5年前、10年前不同，現在面對國家安全威脅如此險峻，必須找到方式團結起來，針對守護台灣安全不可以有對立，因此他期待好好面對問題，一起來討論，放下政治一起來面對。

此外，媒體會中關注，吳怡農3年前與政務委員唐鳳對談時，曾提出4個月義務役役期不用改變，重點在於訓練等說法，對此，吳解釋，他的確說過這段話，但過去3年台灣周邊情勢出現變化，中國軍事威脅亦引發周邊國家警惕，此時必須改革訓練內容，調整兵役制度，才能符合社會期待，要全力維護和平，保護需要的生活方式。

至於吳怡農曾提出「在家當兵」等說法，吳怡農說明，國土防衛的概念就是每個人一起顧好家園，跟他曾提出「在家當兵」的概念一樣，在危機時期站出來幫助社區，可以透過兩個具體方式達成，一是參與募兵性質的國土防衛部隊，二是參與社區的緊急應變和培力。

媒體另詢問，國防部是否在立委補選投票前就宣布役期延長？吳怡農說，他對於國防部的計畫和規劃沒有媒體朋友這麼清楚，全體國人都看到區域威脅，每個國家都在做好最好的準備，唯有做好準備、展現決心，才能夠維持和平，也希望政府單位可以參考壯闊台灣針對役期延長所進行的民調。

媒體詢問，吳怡農是否有信心在當上立委後，改變國軍既有思維？吳怡農說，他有絕對的信心，「多一個吳怡農在國會，就多一個正向的聲音來推動改革」。

▲▼吳怡農第二場政見發表記者會 各政黨傾向民眾對兵役問題支持度民調。（圖／記者屠惠剛攝）

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