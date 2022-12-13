藍連兩天轟「後盾計畫」　吳怡農不捨團隊：抹黑到我就好

記者呂晏慈／台北報導

國民黨連續兩天舉行記者會，質疑民進黨台北市立委補選參選人吳怡農成立「壯闊台灣聯盟」假公益真助選，並批他利用外交部資源進行輔選。對此，吳怡農13日回應，外媒是在關注「後盾計畫」內容，且10月勸募字號成立至今還沒公開募款，強調壯闊台灣聯盟已在思考法律途徑，「我是覺得，如果你（國民黨）堅持要抹黑，到我就好了，讓民間團體可以繼續做對台灣有幫助的工作」。

▲吳怡農今天舉行第二場政見發表記者會，強勢反擊藍營指控。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

吳怡農今天上午在位於中山區的達文西會議空間舉行第二場政策發表記者會，以「和平是我們的使命，強化國家安全」為題拋出4項主張，包括：義務役的訓練內容與役期應該進行檢討，建立國家安全政策指導文件體系，建立「國土防衛部隊」，全面推廣「災害應變」訓練。

媒體會中關注，國民黨今天再度舉行「裝傻台灣？踢爆吳怡農隱瞞問題，國家機器介入輔選」記者會，質疑吳怡農昨發聲明自曝12月8日配合外交部安排歐洲國際媒體參訪後盾課程，本人與18位國外記者親自進行座談，是藉此找外媒幫忙造勢。

對此，吳怡農回應，壯闊台灣是一個民間團體，過去幾年花了這麼多心力和時間，推動社會韌性及民防工作，從北到南到處開課、提供訓練，讓更多民眾可以參與訓練創傷急救、搜救、滅火、避難管理，這些都是不分黨派的問題，今天為了一場選舉對方可以一直開記者會攻擊民間的努力，「我對於這樣的攻擊，我是非常遺憾，我是覺得，如果你堅持要抹黑，到我就好了，讓民間團體可以繼續做對台灣有幫助的工作」。

吳怡農強調，他有請壯闊台灣聯盟的團隊思考、判斷相關的法律途徑，以維護壯闊台灣的權益和名聲，同時強調競選團隊與壯闊台灣聯盟的資金、人員都是分開的；至於吳怡農本人是否針對國民黨提告？吳說，後續有具體行動再跟各位報告。

吳怡農也說，壯闊台灣聯盟提出「後盾計畫」已經持續相當一段長時間，受到許多外媒關心，也很樂意讓世界看到台灣基層在做的事情，以及台灣民眾願意為自己的家鄉多做一點事情，不久前有另一個外媒訪問團想要來看「後盾計畫」的內容，他因為知道自己在選舉，並沒有宣傳這件事情，可是因為對方陣營開了記者會攻擊這塊，只好一一跟外界報告，後盾計畫的內容和課程持續在進行，不會因為政治操作及抹黑受影響。

媒體另關注，「後盾計畫」680萬的募資目標只募到不到7萬元，是否是因為理念沒有被認同？吳怡農說明，勸募字號在10月底成立，至今還沒有公開募款，呼籲對方政黨抹黑「後盾計畫」這麼多年的工作，非常不合理、不公平，他們沒有機會為自己辯護，只有自己身為壯闊台灣聯盟的理事長有機會向外界說明，希望所有政治操作限於個人就好。