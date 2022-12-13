「落跑」標籤甩不掉？破四成選民認為參選失當　王鴻薇盼獲諒解

▲台北市第三選區立委補選國民黨籍參選人王鴻薇13日上午，拜訪中山區松江里里長，周邊鄰里長大多出席一同討論地方建設發展事宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對台北市第三選區立委補選，《ETtoday新聞雲》、TVBS昨公布民調，國民黨參選人王鴻薇均領先民進黨對手吳怡農，但TVBS也有超過40%認為議員參選不恰當。王鴻薇今（13）日前往松江里拜會里長，對於民調質疑「議員落跑」一事，王鴻薇表示，自己選完議員之後又投身選舉，她要請大家能夠諒解，而她也會繼續以實際行動來爭取諒解與支持。

《ETtoday新聞雲》昨公布台北市第三選區立委補選民調，王鴻薇支持度有50.0%，吳怡農則為44.0%，王領先吳6個百分點。同日TVBS也公布民調，王鴻薇支持度達46%，吳怡農則為38%，王領先吳8個百分點。

針對TVBS台民調顯示，王鴻薇雖然領先，但有超過40%認為王參選不恰當，王鴻薇表示，民調是參考，做為努力的方向，距離投票還有將近4周，所以還是要努力。至於外界質疑「議員落跑」一事，王鴻薇則回，自己選完議員之後投身選舉，請大家能夠諒解，用繼續用實際行動來爭取諒解與支持。

此外，國民黨前立委陳學聖提醒歷次補選投票率偏低，王鴻薇表示，確實補選投票率會低，所以今天看到網路或民調數字，還是要戒慎恐懼，希望支持者出來投票才能贏得勝利，因此也會好好參考陳學聖提出的建議。