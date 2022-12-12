基隆+122！專責病房空床率71.8%　探病者進醫院全程戴口罩

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（12日）公布國內本土病例，新增1萬0824例，其中基隆新增122例，全市專責病房空床率71.8%，國內疫情趨緩且防疫措施持續滾動檢視，市府叮嚀民眾外出注意保暖，進出人潮壅擠或密集的場所，配合各項防疫措施，完整完成疫苗接種，降低COVID-19和流感病毒的影響。

衛生局提醒市民朋友，自12月10日起，調整醫院探病措施，有COVID-19相關症狀者、在自主防疫期間或自主健康管理期間者，前述3種情況，應儘量避免前往醫院探病；如有必要探病時，應出具探視當日採檢的自費家用抗原快篩陰性證明後探病。

有關基隆市疫情部分，本市今日122名確診人數中，包括外縣市通報16例，佔13.11%；其中女性65人、男性57人；若以年齡別區分，15-24歲有25人，占20.49%，其次25-34歲有20人、45-54歲有20人，皆各占16.39%；至於75歲以上的長者有7人、65-74歲有8人、6歲以下有6人。

市府表示，基隆市現有COVID-19專責病房71床，目前收治20人、空床51床，空床率71.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症16名；部立基隆醫院，輕症4名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬7182人，利用快速通道的有5萬6165人，有12萬5638人完成健康條件審核，符合資格已派案10萬0452人，條件不符合則有2萬5186人。

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