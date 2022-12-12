新增48例本土變異株確診！41例BA.5最多　「北中南東」都有　

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（12日）國內新增74例Omicron亞型變異株確定病例，分別為48例本土個案(41例BA.5、2例BA.2.75、1例XBB、2例BQ.1、2例BA.2)及26例境外移入(9例BA.2.75、8例BA.5、3例XBB、1例BF.7、5例BQ.1)。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為19例、BF.7為5例、BQ.1為17例、BA.5為1,259例、BA.4為104例、BA.2.75為92例、BA.2為1,028例；另累計本土確定病例XBB為2例、BF.7為1例、BQ.1為5例、BA.5為1,432例、BA.4為5例、BA.2.75為7例、BA.2為2,534例。

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指揮中心指出，新增41例BA.5本土個案，占上週所有已定序之48例約85.4%，為14名男性、27名女性，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，分布為北部22例、中部6例、南部11例、東部2例，確診日介於今年9月13日至12月2日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之26例BA.5、BA.2.75、XBB、BF.7及BQ.1個案，為15例男性、11例女性，年齡介於20多歲至70多歲，入境日介於今年11月20日至12月3日。其中檢出8例BA.5個案分別自日本及泰國(各3例)，美國及德國(各1例)移入；9例BA2.75個案分別自越南(4例)，日本(2例)，柬埔寨、美國及韓國(各1例)移入；3例XBB個案分別自土耳其、日本及越南(各1例)移入； 1例BF.7個案自日本移入；5例BQ.1個案分別自美國(3例)、日本及法國(各1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年12月7日資料指出，目前BA.5變異株佔比約為70.1%，仍為全球主流株且持續變異；其衍生株BQ.1變異株傳播快速，受影響國家數及病例數持續增加，全球佔比升至36.2%且衍生出超過30種次分支變異株，於美國及歐洲部分國家佔比已逾5成，且仍持續上升；BA.2變異株衍生之BA.2.75及XBB等變異株佔比持續緩增加，佔比分別約7.8%及5.0%，另BA.4.6變異株佔比近期持續下降，已降至約1.7%，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1變異株疾病嚴重度未增加，BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，因此可能有較高的重複感染機率。現有疫苗(包含原始株與次世代疫苗)對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。