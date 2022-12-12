墨龍太子降駕「甩女信眾巴掌」！民俗專家楊登嵙：頭一次聽見

記者郭世賢／綜合報導

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，有民眾拍下墨龍中壇元帥起乩降駕過程中，沒想到卻意外拍到，乩童出手猛甩了女信眾一巴掌，這段影片在網路上傳開，引發網友撻伐眾怒，紛紛要求宮廟給出合理解釋，就連宮廟的粉專也遭到大量留言洗版。對此，民俗專家楊登嵙推測乩童出手原因，並直言「起乩降駕賞巴掌，他是頭一次聽見」。

▲女子突然遭打巴掌。（圖／翻攝自YouTube／Willian chen）

民俗專家楊登嵙接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，所謂的「太子爺」比較真性情，畢竟祂年輕、真率。他提到，神明是慈悲的，每尊神明都有自己的個性、脾氣。例如濟公師父的乩童在辦事時，信徒哪裡有病痛或是卡到陰，就會拿起扇子輕輕拍打信徒的頭、背部，替信徒驅除不好的磁場。

至於太子爺賞巴掌，楊登嵙推測，可能是信徒的行為或個性上，讓祂看不慣，希望信徒未來能變的更好，類似像「老師在學校體罰小朋友」。他強調，因年代不一樣了，宮廟裡面的工作人員，可以跟神明溝通，要用勸說的方式，比較不會有問題。楊登嵙接著說，起乩降駕賞巴掌，他是頭一次聽見。

▲命理師專家楊登嵙表示，起乩降駕賞巴掌，他是頭一次聽見。（圖／楊登嵙教授提供）

回顧整起苗栗頭份太玄宮的乩童賞巴掌的爭議事件，一名乩童穿著繡有「墨龍中壇元帥」的服裝，正在等待神明降駕，工作人員及信徒正替他幫忙著裝，沒想到乩童突然伸手打了面前一名短髮女信眾，力道之大，乩童這巴掌相當響亮，女子整個人還轉了大半圈，接著一直低頭揉眼睛，完全抬不起頭，另名宮廟人員還指揮其他人「快點啦！動作啦！」竟沒有人上前關心該名女信眾，女子退到一旁之後，才有一名阿伯上前關心。

畫面曝光引發網友撻伐，網友紛紛留言替挨打的女子抱不平，「我真的傻眼了，無法認同這種乩身的辦事態度，我一直覺得神明都很慈悲，不懂這位乩身為啥動手」、「而且都沒有人安慰被打的那位小姐耶！是習以為常了嗎」、「不管神多厲害，打人就是不對」、「問事安全帽請戴好」。

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