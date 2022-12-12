陸醫院爆滿照曝光！病人坐診所外吊點滴　醫嘆：病人多3倍

▲陝西一家診所的就醫情況。（圖／翻攝自秒拍「丶木子井」）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸防疫鬆綁後確診人數攀升，多地醫院的發熱門診擠滿病患。四川一名醫師表示，因求診人數急增，診所藥物耗盡，約30家診要暫時停診。有市民發文稱，11日去了醫院，「沒有藥，藥都被買光了」。

一段微博上的影片可見，陝西一家小診所內湧入大批等待看診的民眾，外面的街道上還有許多人在排隊；門口有許多病人坐在紅色小板凳上吊點滴，當中不乏家長抱著小孩；戴著N95的醫生忙著調節病人的點滴瓶。

據《星島日報》報導，四川省通川區一名診所醫生表示，幾天前開始，發燒、咳嗽類病人逐漸增加，「平時每天就30、40人，現在每天70、80人，有時能達到上百人」，是平日的3倍；患者主要症狀是發燒、頭暈、喉嚨痛等，與感冒症狀類似。

該名醫生指出，向患者解釋一般3至5天症狀能緩解，但普通市民仍較焦慮，一開始診所為發燒較高的人打針或吊點滴，出現聚集現象後，政府部門發布通知，禁止診所對患者打針、點滴治療，要求患者到指定醫院的發熱門診就診。

四川達州市一名醫生表示透露，因求診人數急增，診所藥物耗盡，約30家診要暫時停診。

針對醫療系統瀕臨崩潰的情況，大陸國務院聯防聯控機制今（12）日下午發布通知稱，醫療機構可以通過網路診療平台，依據最新版新型冠狀病毒肺炎診療方案有關要求，為出現新冠肺炎相關症狀的患者、符合《新冠病毒感染者居家治療指南》居家的（病人），在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。

▼網友拍下醫院內的人潮。（圖／翻攝自網路）