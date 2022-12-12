陸防疫才鬆綁「馬上大爆發」　專家建議：探望老人要戴N95口罩

▲大陸防疫鬆綁，發熱門診外出現大批人潮。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期放寬防疫措施後，各地都傳出大量感染。對此，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏建議，要加強對家中老年人的保護，最近子女去看望老人時，要戴好N95口罩，並告訴老人們這段時間內不要出去跳廣場舞、搓麻將、聚集聊天。

汪文宏表示，從現在整體的趨勢來講，香港感染的人數是70%左右，醫務人員當然比這個還要高，美國的感染率90%左右，「最終大家其實都會被感染的，就是感染的時間長或早還是晚而已。」

汪文宏提到，今天應對疫情第一線的時候，跟武漢疫情、大上海保衛戰的時候，已經完全不同了，「你今天不在醫院裡感染，在外面吃飯的時候也會被感染的。你在吃飯的時候不被感染，你回家的時候也可能被感染，因為你的家人在外面可能會被感染。現在社會面的常規核酸檢測已經不做了，在這種情況下，感染的速度會非常快。」

汪文宏分析，醫務人員的感染在社區感染的可能性更大，因為在醫院採取的防護更好。「現在醫院希望，感染的速度比社區要慢很多。」

張文宏也建議，要對家裡老人的保護，除了打疫苗之外，最近子女去看望老年人時要佩戴好N95口罩，「告訴老人這段時間內不要去跳廣場舞、搓麻將、聚集聊天。這一個月是比較辛苦的一個月，對老人的保護非常關鍵。醫院也要對80歲以上老年病人重點關注，幫助老年人群盡可能安全度過高峰期。」

張文宏強調，高峰可能會在一個月來到，但是整體度過這次疫情，可能得3個月左右的時間，「所以，在這段時間，也希望大家慢慢的習慣，就是準備好我們自己，要生一次Omicron的感染，我覺得這一點大家都毫無例外，我也是遲早要生的。」