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台灣四面環海「海鮮特別貴」！內行人揭黑幕：這群人賺走了

▲▼營養師：海鮮是增肌減脂好幫手。（圖／Unsplash）

▲台灣明明四面環海，與其他國家的沿海城市相比，海鮮卻特別貴。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台灣人出國旅遊時，最愛到靠海的國家，能夠享受便宜又新鮮的海產。不過，一名男子感到好奇，明明台灣也是海島國家，四面環海的地型，海鮮資源同樣十分豐富，但為何與其他國家相比「海鮮的價格卻賣得特別貴」，不曉得昂貴的原因在哪裡，貼文曝光後，立刻有不少內行人回應。

這名男子在PTT發問，他以前出國旅遊時，曾去過宿霧、沖繩、芭達雅等海岸觀光名地，享用海鮮時都會感到驚嘆，為何價格如此便宜，接著賣力進食，爆吃餐桌上價美又新鮮的海產。

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男子思考後感到好奇，明明台灣也是海島國家，地型四面環海，與這些海岸城市相比，海鮮的價格卻賣得特別貴，尤其是在港口購買海產，「隨便挑一些就破千」，讓他不明白，為何價格會如此高昂。

▼男子相當好奇，台灣明明也是海島國家，為何與其他國家的海岸城市相比，海鮮價格特別貴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲海鮮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文曝光後，引發熱烈討論，不少人留言開酸，「上一個嫌海鮮貴的被噴到天上去了」、「台灣人將本逐暴利又不是第一天」、「經濟最好阿」、「用最低薪資阿勞抓魚高價賣你們這些盤子，偉哉台灣漁民」、「有台灣價值的民主海鮮，當然加價賣。」

此外，也有人點出關鍵，之所以會買到價格較高的海鮮，是被中間的盤商給賺走，「盤商最賺，有些被刺龍刺鳳的壟斷就是了。住海邊當然直接去漁港買，內地的買方便當然只能讓盤商賺了」、「這個我問過了，想一想大概就是盤商問題吧」、「都被大盤、中盤、小盤商賺到爆了阿」、「中間的過程都被賺走了啦，漁民跟消費者永遠是輸家。」

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